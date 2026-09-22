Vicinay comunica al comité de la planta de Sestao que adoptará "las medidas necesarias" para asegurar su viabilidad

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vicinay Marine ha comunicado al comité de empresa de su planta de Sestao que deberá adoptar "las medidas necesarias" para "asegurar la viabilidad futura" de la compañía tras haber perdido un pedido importante. Por ello, está analizando "las diferentes alternativas que permitan superar esta situación" y tratará de "minimizar" el "impacto que puedan tener en las personas".

En una comunicación interna dirigida a la plantilla de Vicinay Sestao, a la que ha tenido acceso Europa Press, se informa de la reunión que ha mantenido este martes la dirección con el comité de la planta de Sestao para informarles sobre la carga de trabajo.

En este sentido, se recuerda a los trabajadores que no se ha logrado la contratación de los proyectos previstos y que, tras una última reunión, les han confirmado que la decisión era firme, de manera que no habrá una negociación "adicional".

En concreto, ese pedido, -que era con British Petroleum- ha sido adjudicado a un competidor chino y, pese a que les confirmaron que Vicinay Sestao tenía una mejor valoración técnica, el criterio de adjudicación ha sido el menor precio del competidor.

Por lo tanto, la dirección traslada a la plantilla, formada por alrededor de 130 trabajadores, que esa decisión les obliga a afrontar "un escenario no deseado", pero que deben "ser capaces de superar".

MEDIDAS NECESARIAS

La empresa ha informado al comité que, para hacer frente a esta situación, tienen que adoptar las "medidas necesarias" que les permitan "asegurar la viabilidad futura de la compañía".

En este sentido, la dirección comunica a la plantilla que se están analizando las diferentes alternativas que permitan superar esta situación, "tratando de mitigar el impacto de las mismas".

En la comunicación interna señala que su intención es trabajar para minimizar "esta situación coyuntural y el impacto que pueda tener en las personas", mientras que reitera su apuesta por el futuro de Vicinay Marine.

Fuentes del comité de empresa han añadido, en declaraciones a Europa Press, que la compañía no les ha precisado las medidas que finalmente adoptará pero las que están encima de la mesa son un ERTE, ERE, despidos "selectivos" o recolocaciones.

El comité da por seguro que una de las primeras medidas va a ser un ERTE porque, en este momento, solo tienen carga de trabajo hasta finales de octubre.

Las mismas fuentes han explicado que se estaban negociando dos proyectos dentro un pedido con British Petroleum pero que, finalmente, no se ha cerrado y, por criterio de precio, se lo han adjudicado al competidor chino. Ese pedido les hubiera garantizado carga de trabajo hasta finales de año o principios de enero.

El comité ha explicado que la empresa les ha informado que cada tres meses salen nuevos pedidos por adjudicar y que sería en diciembre cuando podría optar a nueva carga de trabajo. No obstante, aunque resultaran adjudicatarios en el escenario "más optimista no se volvería a trabajar hasta marzo".

En este sentido, desde el comité cree que probablemente para principios de noviembre empezarán a aplicarse las medidas que hayan decidido para la plantilla.

El comité ha exigido a la empresa que les aclare sus planes y así se lo trasladarán a Damaso Quintana, que ha liderado la operación de rescate de la compañía, con el que se reunirán el 1 de octubre. En ese encuentro, tiene previsto solicitarle que explique los planes que tiene para Vicinay Sestao, que se incluye dentro del grupo Vicinay Marine.