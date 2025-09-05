Victoria Ensemble y Jon Mendiguchía protagonizan el próximo concierto del XIX Ciclo de Cámara de Vitoria-Gasteiz

VITORIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XIX Ciclo de Cámara de Vitoria-Gasteiz retoma su programación con su sexto concierto, este domingo a las 12.00 horas en el Aula Magna del Conservatorio de Música Jesús Guridi, de mano de Victoria Ensemble y Jon Mendiguchía y dentro de un segundo bloque de directos, en el que la característica principal será un repertorio con obras de gran envergadura a cargo de músicos más veteranos.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que sobre el escenario se reunirán los integrantes del cuarteto Victoria Ensemble, Eduardo Canto (violín), Almudena Arribas (viola), Gustavo Lapresta (violonchelo) y Naiara Ijurko (piano), junto al contrabajista gasteiztarra Jon Mendiguchía, quien completa la formación como invitado especial.

El grupo ofrecerá un programa de alto nivel con dos obras "imprescindibles del repertorio camerístico": el Cuarteto con piano nº 3 en Do menor, op. 60 de Johannes Brahms y el Quinteto en La mayor D. 667, 'La Trucha', de Franz Schubert. Esta última es una de las composiciones más populares del compositor austriaco.

Victoria Ensemble ya participó en el ciclo en 2022, mostrando entonces "maestría, precisión y sensibilidad en sus interpretaciones". Ahora regresa con un programa que combina la exigencia técnica con la belleza y frescura de dos partituras, han destacado desde la organización, "muy queridas por el público".

Las entradas tienen un precio de 7 euros y pueden adquirirse a través de www.entradium.com. El concierto es gratuito para estudiantes menores de 30 años y personas desempleadas.