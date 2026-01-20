Viento intenso del sur este miércoles en Euskadi, con aumento de las temperaturas

Archivo - Árboles moviéndose a causa del viento - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi viento intenso del sur, que soplará con rachas muy fuertes, sobre todo en zonas expuestas. A pesar de la nubosidad, la lluvia será poco probable durante la mañana.

Las temperaturas subirán, sobre todo las mínimas, mientras que el ascenso de las máximas será más moderado. A medida que avance la tarde, llegará un frente que dejará chubascos que localmente podrían ser más intensos. Después del paso frontal, el viento irá perdiendo fuerza.