Viento intenso del sur este miércoles en Euskadi, con aumento de las temperaturas

martes, 20 enero 2026
La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi viento intenso del sur, que soplará con rachas muy fuertes, sobre todo en zonas expuestas. A pesar de la nubosidad, la lluvia será poco probable durante la mañana.

Las temperaturas subirán, sobre todo las mínimas, mientras que el ascenso de las máximas será más moderado. A medida que avance la tarde, llegará un frente que dejará chubascos que localmente podrían ser más intensos. Después del paso frontal, el viento irá perdiendo fuerza.

