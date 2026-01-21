El viento perderá fuerza y durante gran parte del jueves no se espera lluvia, pero al final del día arreciará

El viento desplaza un andamio de la fachada de un edificio en la calle Landaburu, a 21 de enero de 2026, en Barakaldo (Bizkaia) - David de Haro - Europa Press

BILBAO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi una jornada más tranquila. El viento perderá fuerza y durante gran parte del día no se espera lluvia. El viento girará a componente oeste y perderá fuerza, aunque de madrugada todavía en la costa será molesto.

Con este viento las temperaturas máximas bajarán en el norte, mientras que en el resto del territorio se mantendrán con escasas variaciones. No obstante, al final del día el viento volverá a rolar a sur y se intensificará de nuevo, con rachas muy fuertes.

Durante la madrugada se esperan algunos chubascos, que en el nordeste podrían prolongarse todavía a lo largo de la mañana. En el resto de la jornada las precipitaciones serán poco probables y a ratos los claros serán amplios, sobre todo durante las horas centrales del día. Al final del día podría volver a llover.