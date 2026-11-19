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BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi pocos cambios. Seguirá predominando el viento del sur o suroeste, soplando con algunas rachas fuertes en zonas expuestas.

Durante la mañana habrá algunos intervalos de nubes altas, pero en general el ambiente será soleado. A primeras horas podrían aparecer algunos intervalos de nubes bajas o nieblas en Álava. Por la tarde aumentará la nubosidad, principalmente serán nubes medias y altas.