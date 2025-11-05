Vientos de más de 140 km/h en Bizkaia obligan a desviar cinco vuelos en el Aeropuerto de Bilbao

BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vientos de más de 140 km/h que azotan Bizkaia este miércoles han obligado a desviar hasta las siete de la tarde cinco vuelos que tenían destino en el Aeropuerto de Bilbao. Tres de ellos se han desviado a Barcelona, uno a Toulouse y otro a Madrid, según han informado fuentes de Aena a Europa Press.

Las fuertes rachas de viento del sur-sureste han alcanzado los 140,4 km/h en Orduña, 131,6 km/h en Karrantza, y 130,9 km/h en el monte Oiz. Está activado hasta las 24.00 horas de este miércoles el aviso por viento en zonas expuestas.

Las rachas de viento del sur-sureste pueden superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña del este. En zonas no expuestas las rachas de viento pueden rondar los 80 km/h en el este, y los 60-80 km/h en el resto.