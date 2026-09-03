Viernes soleado en Euskadi, con temperaturas que superarán los 35 grados en el interior

Archivo - Sol en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en el País Vasco una jornada soleada, con algunas nubes altas y posibilidad de que haya algo de calima.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente y superarán los 35 grados en el interior, mientras que cerca de la costa se situarán por debajo de los 30 grados debido a la entrada, en torno al mediodía, de viento del norte.

El viento por la mañana será de dirección variable, con predominio del sur. Por la tarde, se extenderá el norte/nordeste desde la costa hacia el interior.