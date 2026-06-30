La VII edición del Araba World Tennis Tour Femenino-Open Peña Vitoriana reunirá a jugadoras de más de veinte países

Presentación del Araba World Tennis Tour Femenino-Open Peña Vitoriana - DFA

VITORIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Peña Vitoriana Tenis Club de Vitoria-Gasteiz acogerá, del 12 al 19 de julio, la séptima edición del Araba World Tennis Tour Femenino-Open Peña Vitoriana Tenis Club, un torneo de categoría ITF 75 que se ha consolidado como una de las principales citas del tenis femenino en el ámbito nacional e internacional y que contará con la presencia de deportistas de más de veinte países.

Los detalles del evento se han relatado esta mañana en rueda de prensa con la presentación de Ángel Gómez de la Iglesia, presidente de la Peña Vitoriana Tenis Club, Iñigo Area, director de la Comisión ITF 2026, Ana del Val, diputada foral de Deporte, Ana López de Uralde, concejala de Deporte del, y Teresa Sánchez adjunta de director técnico.

El torneo, que se disputa en pista rápida, contará con una destacada participación internacional, con un 80% internacionales, un 15% de tenistas españolas y un 5% de jugadoras locales, representando a más de una veintena de países.

La competición reunirá a jugadoras situadas entre los puestos 100 y 300 del ranking WTA, en una fase clave de consolidación o transición al circuito profesional, convirtiéndose en "un escaparate para jóvenes promesas" que aspiran a dar el salto definitivo al circuito WTA.

A lo largo de sus ediciones, el ITF Araba World Tour ha contado con campeonas de gran proyección internacional, como Alex Eala, ganadora en 2024 y actualmente número 37 del ranking WTA; Linda Klimovicova, campeona de la última edición y actualmente número 156; o Cristina Bucsa, vencedora de la primera edición y medallista olímpica de dobles en París 2024.

El torneo vuelve a apostar por el talento local y estatal, favoreciendo la participación de jugadoras españolas gracias a la concesión de 'wild cards'. En este sentido, Jimena Gómez, campeona del VI Memorial de Tenis Isa del Campo, accede directamente al cuadro final del ITF 75, mientras que Patricia Ordóñez, subcampeona, disputará la fase previa.

Reconocido como una referencia nacional del tenis y como el torneo femenino más importante del norte de España, el Araba World Tennis Tour ha sido distinguido en dos ocasiones con la estrella de calidad ITF (2023 y 2024). El acceso será libre para el público durante toda la semana, del 12 al 19 de julio.

ACTIVIDADES PARALELAS

El torneo se completará con un programa de actividades paralelas abiertas a la ciudadanía. Así, el 10 de julio se celebrará 'Tennis Street' en la plaza de la Provincia, una iniciativa para acercar el tenis a todos los públicos.

Ya el sábado 11 de julio, la Fundación Vital Clinic acogerá una jornada centrada en la salud, el rendimiento y la prevención de lesiones en el deporte, mientras que el 18 de julio se llevará a cabo una exhibición de tenis en silla de ruedas tras la final de dobles, poniendo en valor el deporte inclusivo y mostrando una modalidad de alto nivel competitivo.

Además, por segundo año consecutivo, el torneo contará con la iniciativa solidaria 'Raqueta Solidaria', cuya recaudación se destinará a ADELA.