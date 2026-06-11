La VII edición de la Clásica Araba Vitoria-Gasteiz se celebra este sábado con 26 equipos de nueve comunidades autónomas

La concejala de Deporte y Salud, Ana López de Uralde, la diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, el responsable de comunicación de Laboral Kutxa, Kepa Ortiz de Urbin, y el director técnico de la prueba, David Cotillas. - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz acogerá este sábado, 13 de junio, la salida y llegada de la séptima edición de la prueba ciclista 'Clásica Araba Vitoria-Gasteiz', con la participación de 26 equipos de nueve comunidades autónomas y, por vez primera, un conjunto francés.

En la línea de salida, ubicada en Aretxabaleta, estarán presentes cerca de 200 ciclistas repartidos en 26 equipos procedentes de nueve Comunidades Autónomas con el Alimco Campagnolo como representación alavesa. Por vez primera la clásica contará con participación foránea al haber logrado la presencia del conjunto francés del Occitane Cyclisme Formation.

La línea de salida y la meta estarán en Aretxabaleta y de nuevo la clásica vitoriana forma parte de la Copa de España Junior, siendo la séptima prueba puntuable de esta temporada.

Los detalles de la nueva edición se han dado a conocer este jueves en una rueda de prensa en la que ha participado la concejala de Deporte y Salud, Ana López de Uralde, junto a la diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, el responsable de comunicación de Laboral Kutxa, Kepa Ortiz de Urbina, y el director técnico de la prueba, David Cotillas.

La carrera, organizada por Inurri Sport Club Deportivo, partirá en salida neutralizada el sábado a las 11.00 horas desde el centro comercial Aretxabaleta. A las 11.10 horas se dará la salida lanzada para un pelotón que tendrá por delante un sinuoso itinerario de 140 kilómetros con un desnivel de 2.000 metros, encadenando tres subidas a Zaldiaran y dos ascensiones al Puerto Vitoria.

López de Uralde ha animado a la ciudadanía a seguir la prueba y ha destacado que "para Vitoria-Gasteiz es un orgullo acoger una edición más de la Clásica Araba, una carrera que se ha consolidado como referente en el ciclismo regional y nacional y que fomenta valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo". Además, ha asegurado que desde el Ayuntamiento seguirán apoyando pruebas que "impulsen el deporte y pongan en valor nuestro entorno natural".

Para la diputada Ana del Val, la Clásica Araba Vitoria-Gasteiz es "un claro ejemplo del compromiso de Álava con el deporte base y el ciclismo de calidad". Esta prueba, ha destacado, "además de proyectar la imagen de nuestro territorio, ofrece a jóvenes promesas una oportunidad real de competir en un entorno exigente y dar el salto al ciclismo profesional". Desde el departamento de Cultura y Deporte, ha asegurado, seguirán apoyando iniciativas que, como esta, "combinan deporte, territorio y valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo".

CANTERA DE PROFESIONALES

Con solo seis ediciones disputadas, la Clásica Araba Vitoria-Gasteiz se ha convertido en un escaparate para los jóvenes talentos a la hora de dar su salto al pelotón profesional y a los equipos UCI World Tour.

En el palmarés de la prueba alavesa figuran nombres de ciclistas ahora en el campo profesional que pisaron el podium o ganaron la prueba en ediciones anteriores. Entre ellos están el del alavés Gorka Corres (Caja Rural), Hugo de la Calle (Burgos Burpellet BH) o el primer vencedor de la clásica Enekoitz Azparren, ahora en Euskaltel.

El ganador del año pasado Eñaut Urkaregi, ha dado esta temporada el salto al Lidl Trek. También el vencedor hace dos años, Adriá Pericas, e Igor Arrieta, tercero en 2020, visten esta temporada el maillot del UAE. En el caso de Arrieta, el corredor navarro terminó segundo en el año del estreno de la clásica (2020) y en el recién finalizado Giro de Italia ha ganado la quinta etapa.