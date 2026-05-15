Visesa aprueba un Contrato Programa récord para 2027, con 801 viviendas en alquiler protegido

Denis Itxaso - JAVIER MARTIN-GOBIERNO VASCO

VITORIA, 15 (EUROPA PRESS)

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha anunciado la aprobación, por parte del Consejo de Administración de Visesa, del Contrato Programa para 2027, que contempla la promoción de 801 nuevas viviendas protegidas en alquiler, la cifra más alta aprobada hasta la fecha por la sociedad pública.

El anuncio se ha producido durante su intervención en respuesta a una interpelación formulada por EH Bildu sobre las consecuencias de la "no cesión" de suelo público al Gobierno Vasco.

La parlamentaria Itziar Murua ha denunciado que "el balance de la vivienda protegida es precario", y ha advertido de que las políticas que desarrolla el Ejecutivo autonómico en este ámbito "son insuficientes para dar respuesta al problema de la vivienda".

Durante su comparecencia, Itxaso puesto el foco en "el alcance y la ambición" del nuevo Contrato Programa de Visesa, que "consolida la tendencia de crecimiento de la promoción pública de vivienda protegida en Euskadi".

"Esta semana hemos aprobado 801 nuevas viviendas con Visesa; todas VPO, todas en alquiler", ha destacado el consejero, quien ha subrayado que el nuevo programa supone "la continuación de los anteriores contratos programa de esta legislatura, con más viviendas cada año y más inversión pública comprometida".

POR TERRITORIOS

El reparto territorial del programa contempla la construcción de 301 viviendas en Gipuzkoa, 276 viviendas en Álava y 224 en Bizkaia mediante actuaciones distribuidas en distintos municipios de los tres territorios.

En concreto, el Contrato Programa incluye dos promociones en Basauri, de 80 y 60 viviendas respectivamente; otras dos en Abadiño, de 54 y 30 viviendas; una promoción de 152 viviendas en el ámbito de Irita, en Zarautz; 45 viviendas en Altzate, en Errenteria; 104 viviendas tasadas en el barrio de Amaroz, en Tolosa; y otras 276 viviendas de protección oficial en el barrio de Zabalgana, en Vitoria-Gasteiz.

En relación con esta última actuación, el consejero ha dado a conocer que las 270 viviendas de 'El Infierno' en San Sebastián, para cuya promoción Visesa había reservado recursos humanos y financieros, se sustituyen por 276 en el barrio de Zabalgana de Vitoria-Gasteiz, al ofrecer su Ayuntamiento suelo gratuito al Gobierno Vasco.

En ese sentido, Itxaso ha afirmado que "el alcalde de Donostia ha decidido no ceder ese suelo público al Gobierno Vasco". "Así de sencillo, es su decisión; la respetamos, aunque es obvio que no forma parte ni de la hoja de ruta ni de las políticas al uso de este gobierno", ha señalado.

Frente a esa situación, el Departamento y Agenda Urbana ha optado por reubicar la actuación en un municipio "que sí ha puesto suelo público a disposición de la promoción pública de vivienda protegida", según ha detallado el consejero, que ha recordado que "para construir necesitamos suelo".

ALTERNATIVAS

En este sentido, ha afirmado que "cuando los ayuntamientos ceden suelo, construimos", y que "cuando no lo hacen, esas viviendas se construyen en otro municipio que sí tiene voluntad política". "No nos lamentamos; buscamos alternativas y las encontramos", ha señalado.

Itxaso ha explicado que todas las promociones previstas en el programa serán destinadas íntegramente al alquiler protegido, y ha indicado que el objetivo del Departamento es "seguir ampliando el parque público de vivienda asequible mediante la colaboración institucional".

MÁS VIVIENDAS

El consejero también ha destacado el caso de las 104 viviendas previstas en Tolosa, que inicialmente estaban calificadas para vivienda libre en el planeamiento urbanístico del municipio. "Hemos reconvertido esas viviendas que iban a ser libres en tasadas y en alquiler, en aplicación del principio defendido por el Departamento de destinar los suelos públicos íntegramente a la vivienda protegida", ha señalado.

Itxaso ha subrayado también que el Contrato Programa de 2027 consolida por segundo año consecutivo "esta nueva línea de vivienda protegida dirigida específicamente a las clases medias: la vivienda tasada en alquiler". Tras las 35 viviendas previstas en Ciudad Jardín dentro del programa de 2026, el nuevo contrato incorpora otras 104 viviendas de esta tipología en Tolosa.

Con este nuevo Contrato Programa, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana y Visesa "consolidan la senda de crecimiento" iniciada en los últimos años, tras los programas aprobados para 2025, con 716 viviendas, y para 2026, con 788 promociones previstas.

Además, el consejero ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó este pasado martes un protocolo con el Ayuntamiento de San Sebastián para garantizar la movilización de suelo público destinado a vivienda protegida en la ciudad.

"Precisamente para evitar que el suelo público del Ayuntamiento de Donostia pueda volver a enajenarse a promotores privados, hemos redactado un protocolo histórico", ha indicado.