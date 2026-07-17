Vitoria analiza cambios de ubicaciones y adelanto de eventos en La Blanca por posibles episodios de calor extremo

Archivo - Cientos de personas durante el inicio de las fiestas de ‘La Blanca’ - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz analiza la posibilidad de cambiar ubicaciones y adelantar eventos de las próximas fiestas de La Blanca, especialmente en horario diurno, ante posibles episodios de calor extremo y para "garantizar unas condiciones seguras en fiestas".

En rueda de prensa, la alcaldesa, Maider Etxebarria, ha explicado que el Departamento de Cultura analiza alternativas ante las "cada vez más habituales olas de calor" a las que "se une una gran afluencia de personas".

En este sentido, el Consistorio valora adelantar eventos y cambios de ubicaciones para "garantizar unas condiciones seguras en fiestas", así como dimensionar los equipos de atención sanitaria ubicados en diversos puntos de la ciudad.