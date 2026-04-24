Vitoria aprueba los dos primeros convenios con asociaciones, tras la decisión de incrementar las ayudas sociales un 5%

Convenios en materia de política social - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado los dos primeros convenios con asociaciones del sector que trabajan directamente con personas, tras la decisión de incrementar en un 5% las ayudas económicas de Políticas Sociales.

Según ha trasladado el Ayuntamiento, se han aprobado los convenios de colaboración con la Asociación de familiares y amigos de personas con alzheimer y otras demencias de Álava (AFARABA) y la Asociación de paralíticos cerebrales ASPACE Álava.

En el caso de AFARABA, la cantidad para 2026 asciende a 24.110 euros, cuyo destino es la ejecución del programa de detección precoz y prevención del deterioro cognitivo 'Hada' y el programa para la captación y participación de personas voluntarias que colaboran con la asociación Zurekin.

Como en años anteriores, el Departamento de Políticas Sociales valora el trabajo de AFARABA en el cuidado, la asistencia y la protección de personas con demencia y la promoción de servicios sociosanitarios, asistenciales, preventivos y educativos.

Por su parte, ASPACE recibirá para este año una ayuda de 14.040 euros para el desarrollo del programa 'Gurekin' de apoyo a las familias cuidadoras de personas con parálisis cerebral y alteraciones afines. El impacto de estas enfermedades en la salud no solo se manifiesta en las personas afectadas, sino también en la pérdida de calidad de vida relacionada con la salud de sus cuidadores y cuidadoras. Con el fin de aliviar la sobrecarga que sufren, se hacen necesarias intervenciones psicosociales de apoyo en el cuidado y la mejora de su bienestar.

El concejal responsable, Lucho Royero, ha recordado que "Políticas sociales tiene suscritos convenios con una veintena de asociaciones del tercer sector y, después de muchos años con partidas congeladas, en 2026 hemos conseguido incrementar las ayudas en un 5%". "Queremos mostrarles nuestro reconocimiento y apoyo por su contribución al bienestar de nuestra sociedad", ha indicado.