Vitoria cuenta con una nueva residencia estudiantil con 224 plazas junto a la Facultad de Economía de EHU

Nueva residencia estudiantil - EHU

VITORIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz ha sumado este miércoles una segunda residencia de estudiantes en el Campus de Álava de la EHU que cuenta con 224 plazas, a través de estudios individuales y dobles, apartamentos en ático y espacios pensados para "estudiar, convivir y disfrutar de la etapa universitaria".

La inauguración ha contado con la presencia de Ixone Fernández de Labastida, vicerrectora del Campus de Álava de la EHU; Itziar Fernández, directora de Atención y Cuidado de la Comunidad Universitaria del Gobierno Vasco; Sonia Díaz de Corcuera, primera teniente de alcaldesa, y Marta Sánchez, CEO de Resa.

La residencia, gestionada por Resa bajo el nombre de Resa Torres Gasteiz, cuenta con una superficie total construida de 5.800 metros cuadrados y una oferta de 224 camas distribuidas en habitaciones individuales y dobles.

La compañía incorpora, además, una nueva tipología de alojamiento, con apartamentos con capacidad para hasta tres residentes en los áticos. Como novedad, la residencia incluye bicicleteros comunes con posibilidad de carga eléctrica, reforzando la apuesta por una movilidad más sostenible.

La residencia se ubica junto a la Facultad de Economía y Empresa de la EHU, "una localización estratégica" que facilita el acceso de los estudiantes a las instalaciones universitarias y favorece su integración en la vida académica de la ciudad.

El proyecto se ha desarrollado sobre suelo público municipal en régimen de concesión del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, contribuyendo a ampliar la oferta de alojamiento para los universitarios y a "reforzar el atractivo de la capital alavesa como destino académico".

ALOJAMIENTO EN LA EHU

La EHU ha explicado que tiene residencias concertadas y propias, yb todas ellas son "opciones muy demandadas por estudiantes". El plazo de preinscripción para el año académico se inicia en abril y, en muchos casos, las plazas disponibles suelen quedar cubiertas en este período, con alumnado de curso completo.

En el caso de Álava, además de la residencia Resa Torres Gasteiz, existe la residencia Universitaria Tomás Alfaro Fournier, ubicada en el Paseo de la Zumaquera, que cuenta con 222 plazas.

Más allá de las residencias, propias y concertadas de la EHU, el estudiantado puede consultar otras opciones de residencias a través del Servicio de Alojamiento 'Ostatu' o la opción de Alojamiento Solidario a través de la cual la EHU tiene varios convenios con los que se ofrece al estudiantado la posibilidad de acceder a una vivienda a un precio asequible a cambio de colaborar en acciones sociales.