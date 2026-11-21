Pieza de la muestra ‘La cara B de la moda. Producción, consumo e impacto’ - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua (Ataria), en Vitoria-Gasteiz, inaugura este sábado la exposición 'La cara B de la moda. Producción, consumo e impacto', una muestra informativa que invita a la ciudadanía a reflexionar sobre la huella ecológica y humana que esconde la ropa que vestimos a diario.

Creada por Airí Ferrer, integrante del movimiento internacional 'Fashion Revolution', la exposición disecciona paso a paso toda la cadena de valor de una prenda.

A través de diversos paneles informativos e instalaciones visuales, el público podrá descubrir los procesos y problemas asociados a cada fase: desde la obtención de la materia prima, la hilatura y el tejido, pasando por el diseño, la confección, los acabados químicos y la logística, hasta llegar a los puntos de venta, el uso doméstico y el fin de vida útil del producto.

La muestra incorpora también alternativas de consumo y producciones responsables, con ejemplos y muestras de nuevos materiales alternativos, reciclados o regenerativos para la industria, así como trajes realizados de manera sostenible mediante técnicas como el 'upcycling' o el 'patronaje 0 waste'.

La exposición podrá visitarse en Ataria hasta el 6 de enero del próximo año, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.