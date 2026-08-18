Vitoria-Gasteiz acoge este jueves la proyección de 8 cortometrajes de temática social en el marco de Korterraza

El grueso del certamen se celebró entre el 24 y el 27 de junio, con cerca de 9.000 participantes - KORTERRAZA

VITORIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Korterraza Gasteiz cerrará este próximo jueves su 17ª edición con la sesión 'Sensibiliza', dedicada a los cortometrajes de temática social, que se celebrará a partir de las 21.15 horas en la plaza interna de Artium Museoa de Vitoria-Gasteiz.

Esta sesión constará de ocho cortometrajes que abordarán diferentes temáticas de actualidad y, como el resto de las actividades del certamen, la proyección será gratuita y abierta al conjunto de la ciudadanía, según ha informado la organización en un comunicado.

El grueso de Korterraza Gasteiz se celebró entre el 24 y el 27 de junio, con cerca de 9.000 participantes. El certamen ofreció al público tres sesiones generales de cortometrajes, la sesión Euskera, Korterraza Txiki, la dedicada al homenaje al 50 aniversario del 3 de Marzo, la colaboración de cine, y música en vivo con el Festival de Jazz y Vitoria-Gasteiz.

En el caso de la sesión 'Sensibiliza', se abordará el tema de los prejuicios sobre la inmigración con 'Homing', de Elizabeth Atherton y Hansel Rodrigues. Además, el 'show de Lily', de Marcos Crisostomo, propondrá una reflexión sobre las padres y madres que exponen a sus criaturas en las redes sociales como forma de negocio.

A su vez, 'El ressò de la mirada', de Carles Bover, es un documental que reflexiona sobre el poder de las imágenes y la ética a través de unas imágenes descartadas hace 10 años sobre Gaza. 'Una conversación pendiente', de Cecilia Gessa, une a Salva Reina y a Carlos Bardem en una historia sobre las conversaciones entre hombres y la sinceridad.

La sesión continuará con 'Si no fuera por mí', de Sergi González y Diego Pérez, una reflexión sobre la relación entre un hijo y su madre cuando está se hace mayor.

'Polígono X', dirigida por Nestor López y protagonizada por Juanjo Ballesta, aborda la violencia en un barrio de la periferia. 'Traje y tupper', de José Ocaña, cuestiona la pérdida de vida personal por las exigencias del trabajo. La jornada se cerrará con '¿Por qué no?', de Marina Campos Albiol, que aborda la complejidad de las relaciones de pareja.