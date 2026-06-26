Vitoria-Gasteiz acoge tres días de actos culturales para celebrar el 'Día de Galicia' en Euskadi

'Día De Galicia' - XUNTA GALICIA

VITORIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz acoge desde este viernes y hasta el domingo a la comunidad gallega residente en Euskadi con motivo de la celebración de la XXXVII edición del 'Día de Galicia en Euskadi' en la plaza de los Fueros, reuniendo a representantes de las casas gallegas, instituciones, asociaciones culturales y ciudadanía en torno a un amplio programa de actividades culturales, musicales, gastronómicas y sociales.

El evento está promovido por la Irmandade de Centros Galegos en Euskadi, entidad que agrupa y coordina a las diferentes casas y centros gallegos presentes en el País Vasco.

Integrada por asociaciones de Vitoria-Gasteiz, Llodio, Bilbao, Sestao, Santurtzi, Barakaldo, Ermua, Ondarroa, Donostia-San Sebastián y Eibar, la organización trabaja desde su creación en 1985 para "preservar la cultura gallega, fortalecer los lazos entre Galicia y Euskadi, y servir de punto de encuentro para miles de gallegos y sus descendientes" que residen en el País Vasco.

La Irmandade de Centros Galegos en Euskadi vestirá al Caminante de peregrino, a las 20.00 horas de esta tarde, como acto inaugural del evento. Le seguirá una actuación de gaiteros en la plaza de los Fueros y el concierto de Mondra, uno de los artistas más innovadores de la música gallega contemporánea.

El sábado estará dedicado a la cultura popular y al intercambio entre tradiciones. La jornada incluirá una exhibición de danza vasca a cargo de Algara Dantza Taldea, una demostración de herri kirolak, cantos de taberna interpretados por Rebuldaíña del Centro Gallego de Bizkaia y el concierto de XukelaK y Hala Dzipo. La tradicional gran queimada popular pondrá el broche a una intensa jornada que concluirá con la actuación de Monoulious DOP.

El domingo se celebrarán los actos institucionales más destacados del encuentro. Tras la recepción de los productos presentados al concurso gastronómico y un pasacalles protagonizado por los grupos de las casas gallegas participantes, tendrá lugar el acto central, en el que se entregarán las principales distinciones de la Irmandade y se reconocerá la trayectoria de personas y entidades especialmente comprometidas con la cultura gallega.

RECONOCIMIENTOS

La Irmandade entregará este año su máxima distinción, la 'Anduriña de Plata', a la Hala Dzipo Herri Musika Eskola de Barakaldo. Fundada en 1989, la entidad se ha convertido en un referente de la música tradicional y popular vasca gracias a su labor formativa, divulgativa y comunitaria. El galardón reconoce su compromiso con la cultura popular y su contribución al intercambio entre diferentes tradiciones culturales.

La 'Insignia de Oro' de la Irmandade será para María Pilar Rodríguez Villar, una de las figuras más destacadas del asociacionismo gallego en Euskadi. Presidenta de la Agrupación Hijos de Galicia de Sestao y expresidenta de la Irmandade durante más de dos décadas, ha dedicado gran parte de su vida a fortalecer el tejido asociativo gallego. Actualmente es también delegada del Consejo de Comunidades Gallegas en Euskadi. El reconocimiento pone en valor su trayectoria de servicio y compromiso con la cultura gallega.