Vitoria-Gasteiz acogerá el 27 de octubre el acto de entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2026

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VITORIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz acogerá el próximo 27 de octubre el acto de entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2026, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos Europa.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se lo ha comunicado a la alcaldesa, Maider Etxebarria, a través de una llamada telefónica que han compartido posteriormente en las redes sociales.

Durante la conversación, Morant ha trasladado a la alcaldesa que "es un reconocimiento a la ciudad" por su trabajo en el ámbito científico y la innovación.

Etxebarria ha celebrado esta noticia que "refuerza el papel de Vitoria como un referente en la promoción del talento y la innovación". "Estos premios son el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica. Además, consolidan nuestra ciudad como sede de eventos de alto valor institucional", ha señalado.

La alcaldesa ha recordado que en esta legislatura la ciudad ya ha acogido el Congreso de Víctimas del Terrorismo de Naciones Unidas y la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, que "reunieron a miles de personas y máximos dirigentes institucionales".

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) concede estos premios que son el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica y están dotados con 30.000 euros por modalidad: diez Premios Nacionales de Investigación y diez Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes.

Los Premios Nacionales de Investigación distinguen a aquellos investigadores de España que destacan por su dilatada carrera científica y su relevancia internacional en sus respectivas áreas de investigación.

Por su parte, los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes reconocen el mérito de las personas investigadoras españolas con edad máxima de 40 años y logros relevantes en las primeras etapas de sus carreras.