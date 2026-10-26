Vitoria-Gasteiz acogerá en noviembre la IV edición de 'Tartalo, Semana Internacional de lo Fantástico en las Artes'

La inauguración oficial del festival tendrá lugar el 18 de noviembre - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz acogerá entre el 17 y el 21 de noviembre la IV edición de 'Tartalo, Semana Internacional de lo Fantástico en las Artes', dedicada al estudio, la divulgación y la creación artística vinculada a lo fantástico.

La programación comenzará el 26 de octubre con la inauguración de la exposición Tolkien's Magic, de la prestigiosa ilustradora alemana Anke Eissmann, una de las artistas más reconocidas internacionalmente por sus representaciones del universo de J.R.R. Tolkien.

La muestra, que podrá visitarse en la Facultad de Letras de la UPV/EHU, constituye uno de los grandes atractivos de esta edición, según ha informado el Ayuntamiento en un comunciado.

Durante cinco días, el festival convertirá nuevamente a Vitoria-Gasteiz en punto de encuentro para especialistas, artistas, investigadores y público general interesados en las múltiples manifestaciones de lo fantástico en la literatura, el cine, las artes visuales, la música, el diseño, la historia, la filosofía y la cultura popular.

La inauguración oficial del festival tendrá lugar el 18 de noviembre en Artium Museoa y contará con la participación del escritor J.J. Benítez, junto a los reconocidos investigadores Jim Casey, David Higgins y P.J. Matthews, acompañados por una actuación del Conservatorio de Música Jesús Guridi. Ese mismo día se celebrará la mesa redonda 'Brujas y brujería', con la participación de Toti Martínez de Lezea, Gorka Hermosa y Eneko Zabala.

Entre los eventos más destacados de la programación figura la conversación 'Misterio y Ciencia Ficción', que reunirá al periodista y escritor J.J. Benítez con el público en la Facultad de Letras de la EHU e incluirá una sesión de firma de ejemplares. Asimismo, el festival ofrecerá la proyección especial de la película muda 'El gabinete del Doctor Caligari', acompañada de música en directo y presentada por Félix Linares.

EXPERTOS INTERNACIONALES

La edición de 2026 contará además con una destacada presencia internacional gracias a la participación de especialistas como Janina Ramirez, una de las divulgadoras culturales más influyentes del Reino Unido; el clasicista de la Universidad de Bristol Richard Buxton; los investigadores Jim Casey, David Higgins y P.J. Matthews, referentes en los estudios sobre literatura fantástica, mito y cultura contemporánea; y el escritor, ensayista y académico Jon Juaristi, que participará en los encuentros y debates dedicados a las relaciones entre mito, cultura y creación artística.

Otro de los eventos centrales será el gran encuentro entre creadores y artistas, que reunirá en Vitoria-Gasteiz a figuras procedentes de ámbitos tan diversos como la moda, la danza, la ilustración, la investigación académica y las artes visuales.

Entre los participantes destacan Igor Yebra, Anke Eissmann, Janina Ramírez y el ilustrador salmantino Tomás Hijo, considerado una de las figuras más relevantes de la ilustración fantástica contemporánea y uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional dentro del universo 'tolkieniano'.

En reconocimiento a una trayectoria artística extraordinaria dedicada a la ilustración, el grabado y la difusión visual de los imaginarios fantásticos, Tomás Hijo recibirá el 'Premio Tartalo 2026', la máxima distinción otorgada por el festival. Su obra ha contribuido decisivamente a acercar al gran público el legado de J.R.R. Tolkien y otras tradiciones literarias vinculadas a lo fantástico, convirtiéndose en una referencia para lectores y coleccionistas de todo el mundo.

La programación se completará con el tradicional congreso académico internacional celebrado en la Facultad de Letras de la EHU, actividades familiares, rutas de misterios y leyendas por el cementerio de Santa Isabel, una edición especial del podcast 'La Cueva de Tartalo' desde el Buesa Arena y una gran gala de clausura que culminará con la actuación del grupo SILOÉ, junto a La MODA y al artista invitado Nacho Pistacho.