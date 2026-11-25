Los grupos municipales leen la Declaración Institucional, con motivo del 'Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha querido trasladar a la ciudadanía una reflexión que nos interpela como sociedad, para que la ciudadanía "no mire hacia otro lado", ya que, "ante la violencia machista no hay neutralidad posible, porque no mirar, no reaccionar o guardar silencio también tiene consecuencias".

Los diversos portavoces de los grupos municipales han leído, este miércoles en el Consistorio, la Declaración Institucional con motivo de este 25 de noviembre, 'Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres'.

En el texto, expone que la violencia contra las mujeres continúa siendo "una vulneración de los derechos humanos que afecta a toda la sociedad". Su erradicación exige el compromiso de las instituciones, de las entidades sociales y, también, de cada una de las personas que formamos parte de nuestra comunidad.

Por ello, hace un llamamiento a "mirar más allá de la condena y a preguntarnos cuál es nuestro papel ante esta realidad". "¿Dónde estamos cuando una mujer necesita apoyo? ¿dónde estamos cuando presenciamos comportamientos que denigran, controlan o menosprecian? ¿dónde estamos cuando el silencio, la indiferencia o la normalización contribuyen a perpetuar la desigualdad y la violencia? ¿dónde estamos cuando nos llegan imágenes o mensajes misóginos a través de nuestras redes sociales?", ha cuestionado

Al respecto, ha reivindicado que la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres requiere una "implicación activa y cotidiana". "No basta con rechazar la violencia cuando se manifiesta de forma evidente, es necesario promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad, cuestionar las conductas que la sostienen, romper el silencio tácito ante discursos misóginos y combatir el negacionismo, apoyar a las víctimas y contribuir, desde todos los ámbitos, a generar entornos libres de violencia machista".

Ante la violencia machista, ha reivindicado que "no hay neutralidad posible, porque no mirar, no reaccionar o guardar silencio, también tiene consecuencias". Por ello, ha invitado a toda la ciudadanía a "dar un paso al frente: a escuchar, acompañar y apoyar; a no permanecer indiferente; a actuar para prevenir y combatir cualquier forma de violencia contra las mujeres".

"TOMAR POSICIÓN"

El Ayuntamiento, como institución "más cercana a la ciudadanía", quiere promover el compromiso compartido de todas las personas para actuar ante cualquier manifestación de la violencia machista hacia las mujeres. "Invitamos a la ciudadanía a tomar posición y a formar parte de la solución, desde la responsabilidad personal y colectiva. Solo así, podremos avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia contra las mujeres", ha animado.

Para ello, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha reafirmado su compromiso con la erradicación de la violencia machista contra las mujeres y se ha comprometido a desarrollar campañas de sensibilización, prevención y concienciación ciudadana ante todas las formas de la violencia machista.

Asimismo, se compromete a activar y coordinar la respuesta pública institucional y favorecer la movilización ante las situaciones de violencia machista, de acuerdo con el Protocolo de Respuesta Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aplicando una actuación adecuada a cada caso, el respeto a las víctimas, su protección y reparación.

También muestra su compromiso por facilitar la detección, comunicación y adecuada atención de las situaciones de violencia machista, promoviendo que las alertas e informaciones recibidas por los canales municipales sean orientadas a los servicios competentes y, cuando proceda, se activen los mecanismos de coordinación previstos en el III Protocolo Municipal de Atención, Intervención y Acompañamiento a Víctimas de Violencia Machista de Vitoria-Gasteiz, garantizando la confidencialidad, la protección de las víctimas y el respeto a sus derechos y decisiones.

Por otro lado, promoverá la coeducación y la prevención de la violencia machista desde la infancia, en coherencia con el 'Plan de Educación Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora 2023-2030' y el 'Plan Director de Coeducación de la Red de Escuelas Infantiles Municipales 2023-2030', impulsando prácticas educativas que "cuestionen los estereotipos y roles de género, fomenten la igualdad, el respeto a la diversidad, la educación afectivo-sexual y contribuyan a prevenir todas las formas de violencia machista".

Además, se compromete a apoyar y trabajar en coordinación con diferentes redes ciudadanas del tejido social que planten cara, detecten y acompañen a víctimas de la violencia machista, y que movilicen especialmente a los niños y los hombres.

Por todo ello, el lema elegido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la campaña institucional del 25 de noviembre, 'Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres', es: "frente a la violencia machista, somos red". Con este mensaje pretende englobar todas las ideas de implicación social e institucional necesarias para combatir la violencia machista contra las mujeres y avanzar hacia la igualdad.

Con motivo del 'Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres', esta noche, la fachada de la Casa Consistorial y la pérgola de Sancho el Sabio se iluminarán de color morado.