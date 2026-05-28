Vitoria-Gasteiz avanza en la instalación de la recreación del mural del 3 de Marzo en Zaramaga

Recreación del mural del 3 de Marzo en Zaramaga - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz avanza en la instalación de la recreación del mural del 3 de Marzo en el barrio de Zaramaga y la muralista Verónica Werckmeister y su equipo están terminando de instalar las piezas del enorme puzle, para, a continuación, abordar los remates.

La concejala de Gobierno abierto y Centros cívicos, Miren Fernández de Landa, ha acudido esta mañana a conocer 'in situ' el desarrollo de los trabajos de instalación del nuevo mural. "El resultado promete ser magnífico y felicito a Verónica por el trabajo realizado. Diría que la recreación será tanto o más impactante que el mural original", ha manifestado.

Por su parte, Werckmeister ha explicado las labores que viene realizando desde hace diez días sobre la fachada rehabilitada, ahora ventilada. "Lo primero fue preparar la pared con una imprimación para, a continuación, comenzar a pegar una a una las 50 piezas de tela que componen el mural. Las hemos ido pegando de arriba abajo con ayuda de una máquina elevadora que nos ha permitido alcanzar la altura necesaria en cada momento", ha expuesto, para añadir que ha contado con ayuda de voluntarios que le han facilitado la instalación.

La artista ha explicado, además, que la ola de calor de estos días ha hecho que los horarios de trabajo se hayan tenido que realizar en las primeras y últimas horas del día para evitar temperaturas elevadas. Ahora resta terminar de colocar las piezas que faltan, imprimar toda la superficie y realizar los retoques necesarios hasta que ofrezca su imagen definitiva. El resultado final se podrá apreciar en escasas semanas.

La recreación del mural 'No hay presente ni futuro sin memoria', dedicado a los sucesos del 3 de Marzo de 1976, fue realizada de forma colectiva en el verano de 2025 con la participación de más de treinta personas voluntarias vinculadas al barrio de Zaramaga y al movimiento memorialista del 3 de Marzo. Los trabajos de pintura se realizaron pieza a pieza.

La nueva obra reproduce y actualiza el mural original creado en 2013, adaptándolo al nuevo espacio útil de la fachada. Para ello, la intervención artística se ha desarrollado sobre tela y en formato modular, permitiendo ahora su pegado sobre el nuevo revestimiento exterior del edificio.

El nuevo mural, de 180 metros cuadrados, está compuesto por 50 piezas modulares de 150 x 240 cm, que van colocadas sobre la nueva fachada del edificio rehabilitado. Aunque la idea inicial era que el mural estuviera instalado para el 50º aniversario de los sucesos del 3 de Marzo, la colocación ha tenido que posponerse debido a diferentes circunstancias, entre ellas el retraso en la finalización de las obras de recubrimiento de la fachada, la ejecución de actuaciones en el espacio publico de Reyes de Navarra y las condiciones meteorológicas. La inauguración de la obra tendrá lugar en próximas semanas, dentro del mes de junio.

REGENERACIÓN URBANA

Esta intervención forma parte de las actuaciones del 'Plan de Inversiones Estratégicas para la regeneración de barrios' del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y responde a uno de los compromisos estratégicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de actuar en la regeneración urbana, social y ambiental del barrio de Zaramaga.

La concejala responsable de esta iniciativa ha declarado que "la recreación del mural ha sido un excelente motivo para volver a poner en valor un trabajo comunitario de memoria colectiva, en el que vecinos del barrio han participado tanto en el diseño como en el pintado del primer mural en 2013 y de la actual recreación".

"La participación ciudadana, tanto entonces como ahora, ha sido una pieza clave, la pieza número 51. Por eso, este mural seguirá siendo un símbolo visible de memoria colectiva en el barrio", ha valorado.

El mural, tanto en su versión original como la actualizada, imita un enorme panel sobre el que se han colgado recortes de prensa, fotografías y otros documentos alusivos a los sucesos ocurridos hace medio siglo. Concluye con una reclamación de justicia, vigente tanto en 1976 como ahora, 50 años después.