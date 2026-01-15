Vitoria-Gasteiz celebrará el Día de San Antón con la ceremonia de Vísperas, pasacalles, rifas y reparto de chocolate. - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz celebrará este sábado 17 el Día de San Antón con una programación de actos que incluye las Vísperas, pasacalles, la tradicional rifa, reparto de chocolate, 'Dantza plazan' y toro de fuego, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La primera cita será a las 17.15 horas, con la comitiva municipal que saldrá desde la plaza Nueva hasta la parroquia de San Pedro para asistir a la ceremonia de Vísperas. En dicho recorrido participarán la comparsa de gigantes y cabezudos de Vitoria y la Academia Municipal de Folklore. En paralelo, Gargantua y varios hinchables se ubicarán en la plaza Nueva de 17.00 a 18.30 horas.

Tras las Vísperas bailarán los gigantes y se volverá en pasacalles a la plaza Nueva, donde tendrá lugar el reparto de chocolate y un 'Dantza plazan' a las 17.45 horas. Ya a las 18.00 horas llegará el acto central, la tradicional Rifa de San Antón en la casa consistorial y, media hora después, será el turno de la Rifa Txiki. El toro de fuego cerrará la jornada, un acto que arrancará a las 18.45 y durará hasta las 19.00 horas.

La venta de boletos para las rifas termina este jueves en la mayoría de puntos de venta: bar La Unión, centros cívicos, Mercado de la plaza de Abastos y en el de Florida, La Peña Dulce, Ciclos Sport y las sucursales de la Caja Laboral. En el CIAM San Prudencio se podrán adquirir hasta el viernes y en el 'stand' de la plaza General Loma se podrá hasta las 16.30 horas del propio sábado.

La Rifa de San Antón Txiki sorteará unos 40 kilos de chocolate en forma de cerditos de chocolate, así como dos grandes piezas artesanales para las que la pastelería Nalda dedica un mes y medio de trabajo. En esta rifa participan 52 centros educativos de Vitoria: uno de los animales chocolateados se sortea entre las 300 aulas de Educación Infantil y otro, entre las 725 aulas de Educación Primaria.