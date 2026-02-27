Vitoria-Gasteiz cerrará este martes al tráfico gran parte del centro urbano durante los actos del 3M

Cortes programados para la tarde del 3 de marzo - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La realización de manifestaciones y concentraciones con motivo del 50 aniversario de los sucesos del 3 de marzo en diferentes puntos de Vitoria-Gasteiz ha motivado un dispositivo especial de la Policía Local que cortará al tráfico gran parte de los accesos al centro urbano, por lo que la circulación se verá interrumpida en dos franjas horarias: por la mañana, entre las 11.00 y las 13.30 horas, y por la tarde, de 17.30 a 21.00 horas.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha informado de que, como en años anteriores, la zona más próxima a la Iglesia de San Francisco de Asís en Zaramaga tendrá un tratamiento especial. Así, en las calles Fermín Lasuen, Vicente Manterola y Bernal Díaz de Luco las restricciones al tráfico empezarán a primera hora de la mañana (8.30 horas) y se mantendrán aproximadamente hasta las 19.00 horas.

En el resto de la zona norte y en la franja matinal, las cuatro vías principales donde la circulación hacia el centro quedará cortada son Coronación, Portal de Legutiano (a partir de la plaza Emperador Carlos I), Portal de Arriaga (a partir del cruce con Reyes Católicos) y San Ignacio de Loyola. Por la tarde, a estos cortes se sumará el de la calle Reyes Católicos y en Portal de Legutiano el cierre a la circulación se ampliará hasta su cruce con Reyes de Navarra.

Pasando a la zona este, el eje de circulación de las calles Francia, La Paz e Independencia quedará cortado en las franjas horarias de mañana y tarde. Se sumará a esta restricción de acceso al centro la Avenida de Santiago desde su cruce con Los Herrán.

En la zona sur y en las franjas de mañana (11.00 a 13.30 horas) y tarde (17.30 a 21.00 horas) quedará bloqueado el eje de circulación de las calles Magdalena, Prado, Virgen Blanca, Mateo de Moraza y Olaguibel. Lo mismo sucederá con el corredor que forman las calles Independencia, General Álava y Becerro de Bengoa, así como la calle San Antonio a partir de su cruce con Florida. Solo por la mañana se realizarán cortes en la calle Manuel Iradier y solo por la tarde en Luis Heintz.

Por su parte, Tuvisa ultima el plan de rutas alternativas mientras estén habilitados los cortes previstos. Igualmente, la circulación del tranvía se verá afectada en el tramo de Sancho el Sabio a Angulema.