Vitoria-Gasteiz contará en un año con el diseño de la propuesta de la Reserva de la Biosfera en la Llanada Alavesa

Arabako Lautada - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz contará, en un año, con el diseño de la propuesta de la Reserva de la Biosfera en la comarca de la Llanada Alavesa, tras la aprobación del expediente de contratación para una asistencia técnica para el codiseño, contraste y elaboración de una propuesta sobre esta materia. A esta acción destina un total de 100.000 euros (IVA incluido), gracias al acuerdo presupuestario entre el Gobierno municipal (PSE-PNV) y EH Bildu para 2026.

El Ayuntamiento ha informado de que, en un plazo de doce meses, con inicio el 9 de septiembre de 2026, la empresa adjudicataria deberá desarrollar el documento final de la propuesta de Reserva de la Biosfera. Para ello, contarán con un grupo motor que elaborará el diseño de la propuesta y la definición del modelo que será contrastado con agentes y públicos objetivos de la propuesta.

El documento final de la propuesta deberá contemplar la delimitación y caracterización físico-territorial del ámbito de la propuesta, los retos, objetivos y actuaciones para abordar las funciones de conservación, desarrollo y apoyo logístico, la propuesta de gobernanza para el desarrollo de la propuesta y una hoja de ruta para la continuación del proceso.

Desde su inicio, se planteó este proceso como una "hoja en blanco" y como una apuesta prioritaria por la participación ciudadana, en la convicción de que los diferentes agentes del territorio deben ser quienes definan el recorrido a seguir. Por ello, el CEA organizó una jornada abierta de socialización y escucha que permitió recoger primeras impresiones, expectativas y condicionantes de diversos agentes del territorio.

Al respecto, el concejal de Medio Ambiente, Borja Rodríguez, ha señalado que, "para avanzar en esta línea, dar continuidad y reforzar el proceso de concertación iniciado, se desarrolla una nueva fase que combina el análisis técnico con la ampliación y diversificación de la participación social, así como con el fortalecimiento institucional".

"El objetivo es elaborar una propuesta que defina el modelo de Reserva para el entorno de la Llanada Alavesa, co-diseñada y contrastada socialmente", ha subrayado.

"REVULSIVO"

Por su lado, la portavoz municipal de EH Bildu, Rocio Vitero, ha destacado que la figura de la Reserva de la Biosfera "va a suponer un revulsivo para el territorio y el municipio", al "aportar por la conservación de la diversidad biológica y cultural, por el desarrollo económico y local, y por hacer este recorrido de la mano de la población local".

"El desafío de la sostenibilidad se juega en las ciudades y, es por ello, que esta figura será un elemento clave de cara a afrontar el reto de la emergencia climática. Ahora, damos un importante paso para la creación de la Reserva de la Biosfera de Araba Central, ya que de este proceso que adjudicamos saldrá el documento final de la propuesta", ha añadido.

VALOR AMBIENTAL

La primera Reserva de la Biosfera de Álava se plantea en la cuenca alta del Zadorra, con una superficie aproximada de 950 km2, en los que se engloban catorce municipios y 275.000 habitantes. De concretarse, se convertiría en la Reserva de la Biosfera con mayor población de todo el Estado.

Se trata de una zona de gran valor ambiental, custodiada por los Montes de Vitoria, la sierra de Arrato, el Parque Natural del Gorbea, el Parque Natural de Aizkorri-Aratz, la sierra de Urkiola, la sierra de Entzia y montes de Iturrieta. Entre los lugares naturales de interés que quedan dentro de la Reserva cabe destacar el Anillo verde de Vitoria-Gasteiz, los humedales de Salburua y las zonas de especial conservación del Zadorra y sus embalses.