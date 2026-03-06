Vitoria-Gasteiz destinará 70.000 euros a la mejora de equipamientos y espacios públicos en los pueblos del municipio

Berrosteguieta - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado en Junta de Gobierno Local la convocatoria pública de subvenciones destinada a financiar obras en equipamientos y espacios públicos de titularidad de las entidades locales menores del municipio, con una dotación de 70.000 euros y para apoyar actuaciones que se ejecuten a lo largo de 2026.

Según ha trasladado, el objetivo de esta convocatoria es acompañar a los concejos en la mejora de sus edificios e infraestructuras básicas, facilitando actuaciones que contribuyan a mantener en buen estado los equipamientos públicos y a adaptarlos a criterios de accesibilidad y funcionalidad.

La concejala de Zona Rural, Miren Fernández de Landa, ha señalado que, "cuando hablamos de Vitoria-Gasteiz hablamos también de sus 63 pueblos, que forman parte esencial del municipio y merecen contar con servicios e instalaciones en buenas condiciones".

En esa misma línea, ha añadido que desde el Servicio de Zona Rural quieren estar al lado de las Juntas Administrativas para que puedan acometer mejoras necesarias en sus casas de concejo, centros sociales o espacios comunes, garantizando que sean lugares "accesibles, confortables y útiles para la vida comunitaria".

Entre las actuaciones subvencionables, se encuentran reformas en casas de Juntas, acondicionamiento de centros sociales, instalación de calefacción, rehabilitación de cubiertas, mejoras de accesibilidad, intervenciones en zonas de juegos infantiles, trabajos de pavimentación, así como actuaciones de embellecimiento y mantenimiento de jardines, caminos y otros espacios públicos.

Las ayudas podrán cubrir hasta el 80% del gasto justificado y se repartirán de forma proporcional entre las solicitudes admitidas. El plazo de presentación será de 30 días naturales desde la publicación del extracto de la convocatoria en el BOTHA.