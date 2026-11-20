La nueva instalación permitirá a las personas que utilizan el tren disponer de un lugar seguro donde dejar sus bicicletas - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha inaugurado un nuevo aparcamiento seguro para bicicletas junto a la estación de Renfe. La instalación dispone de 41 plazas y se incorpora a la red municipal VGbiziz, que cuenta ya con 23 aparcamientos seguros distribuidos por la ciudad.

Con esta apertura, la capacidad de la red alcanza las 1.445 plazas, una cifra que aumentará cuando concluyan las ampliaciones previstas para la próxima semana, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La nueva instalación permitirá a las personas que utilizan el tren disponer de un lugar seguro donde dejar sus bicicletas, facilitando así la combinación de ambos medios de transporte en los desplazamientos cotidianos.

La apertura de este nuevo recurso coincide con una nueva fase de ampliación de la red VGbiziz. A lo largo de la próxima semana se instalarán anclajes de doble altura en los aparcamientos de la estación de autobuses, Santa Bárbara y Nueva Fuera, una actuación que permitirá incorporar 138 plazas adicionales. Los trabajos cuentan con una inversión de 72.587 euros y permitirán aprovechar mejor el espacio disponible en estas tres instalaciones.

Para llevar a cabo la intervención con seguridad, será necesario cerrar temporalmente los aparcamientos de Santa Bárbara y Nueva Fuera. El Ayuntamiento ya ha informado a las personas usuarias, a quienes ha ofrecido como alternativa los aparcamientos del Memorial y Los Herrán mientras duren los trabajos.

Durante la próxima semana también está prevista la ampliación del aparcabicis de Lakua-Arriaga, que ganará otras 28 plazas. A estas mejoras se suma la reparación del aparcamiento seguro del campus universitario, que sufrió daños por actos vandálicos durante las pasadas fiestas y cuyos trabajos de reparación ya han concluido.

La concejala de Movilidad, Izaskun Reyes, ha destacado la importancia de seguir extendiendo este servicio a puntos estratégicos de la ciudad, con el fin de que utilizar la bicicleta "resulte cada vez más cómodo y que las personas que la eligen para moverse por Vitoria-Gasteiz tengan lugares seguros donde dejarla".