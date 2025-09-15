Vitoria-Gasteiz estrena la Zona de Bajas Emisiones y la OTA se amplía a seis barrios más

Salvo algunas excepciones, el acceso al Casco Medieval queda habilitado a los vehículos con pegatinas B, C, Eco y O

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz inicia este lunes la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el área del Casco Medieval y parte del Ensanche, con restricciones de tráfico en esta zona a los vehículos con etiqueta A y, simultáneamente, amplía la OTA con una nueva regulación que incorpora a seis barrios más y pasa de 6.000 plazas de pago a 11.110.

La normativa de la ZBE conlleva la restricción del acceso a la zona a los vehículos sin etiqueta ambiental, es decir, aquellos con etiqueta A (diésel anteriores a 2006 y gasolina anteriores al año 2000).

La ordenanza establece una implantación progresiva de las restricciones en dos fases. La primera fase afectará al Casco Medieval y a la parte del Ensanche delimitada por las calles Francia, Paz, Ortiz de Zárate, Florida, Ramón y Cajal, Luis Heinz, Magdalena, Vicente Goikoetxea, Cercas Bajas, Siervas de Jesús, Portal de Arriaga y San Ignacio de Loyola.

La segunda fase se pondrá en marcha en septiembre de 2027 y supondrá una ampliación del área de restricción. El perímetro quedará delimitado por las calles Ramiro de Maeztu, Domingo Beltrán y Coronación, con la obligatoriedad de la etiqueta en las calles del interior, como Vicente Goikoetxea, Cercas Bajas, Aldabe, Magdalena y Landazuri.

El control de acceso a la ZBE se realizará mediante un sistema automático de lectura de matrículas compuesto por una treintena de cámaras que verificarán si el vehículo cumple con los requisitos ambientales para acceder a la zona. La información se contrastará con la base de datos de la DGT, por lo que no será necesario que los vehículos lleven la pegatina visible.

La normativa municipal establece una docena de exenciones generales sin caducidad y cuatro adicionales durante el primer año en vigor (15 septiembre de 2026). Las exenciones generales están destinadas a personas con movilidad reducida, baja movilidad o enfermas; vehículos históricos, especiales y de servicios públicos esenciales; y a personas físicas que acrediten un bajo nivel de renta.

Unas exenciones a las que también se suman los vehículos a motor de profesionales cercanos a la edad de jubilación o con salida a talleres de mantenimiento o reparación; los titulares o arrendatarios de plazas de aparcamiento; accesos de urgencia; vehículos con matrícula extranjera que cumplan los requisitos ambientales y por razones de interés general.

En cuanto a las otras exenciones, quienes residan en las ZBE, los gremios, repartidores y comerciantes, y quienes quieran acceder al aparcamiento del Centro Comercial Dendaraba, tendrán un año para cumplir con la etiqueta medioambiental.

Durante los primeros tres meses de implantación no se sancionará. En concreto, habrá un periodo de aviso de tres meses para informar a los infractores antes de empezar a sancionar en diciembre. Las multas serán de 200 euros por acceso indebido y de 100 euros en el caso de abonarla por pronto pago y la zona estará controlada por 36 cámaras de lectura de matrículas.

NUEVA OTA

Además, este lunes Vitoria-Gasteiz amplía el pago de la OTA con la nueva regulación que incorpora a seis barrios más de la ciudad, Aranbizkarra, Arana, Santa Lucía, San Martín, Lovaina, Aranzabal, Casco Viejo y parte del Ensanche, para casi duplicar las plazas de pago por estacionamiento de las 6.000 actuales a las 11.110.

Aparte del incremento en el número de plazas, la nueva ordenanza de la OTA establece sanciones más elevadas, nuevos parquímetros con un sistema de control de lectura automática de matrículas y más tipos de tarjetas para abonar las tarifas.

De entre las principales novedades de la ordenanza que los conductores no tendrán la obligación de imprimir el 'ticket' y mostrarlo en el salpicadero de los vehículos, ya que bastará con introducir la matrícula en el parquímetro o la 'app' móvil. Asimismo, se introduce un nuevo distintivo OTA específico para gremios y autónomos que permite estacionar en todas las zonas de pago de la ciudad sin límite de tiempo y sin necesidad de 'ticket'.

También se moderniza el sistema de control, con lectura automática de matrículas y se establece un nuevo sistema sancionador con nuevas tipologías. Por un lado, las leves, con multas de entre 30 y 60 euros por no tener 'ticket', exceder el tiempo o aparcar en zonas exclusivas para residentes; y, por otro, las graves, con multas de 200 euros por falsificar datos y usar distintivos caducados o manipulados.

Las ordenanzas fiscales establecen un periodo gratuito de 15 minutos y, a partir de ahí, la media hora cuesta 1,05 euros y 1,35 euros, según la zona; la hora 1,80 euros y 2,15 euros, también según la zona de estacionamiento, y dispone un tiempo máximo de 240 minutos, que cuesta 4 euros y 4,70 euros, según el área a aparcar.

Por su parte, la tarjeta OTA de residentes tiene un precio de 45,60 euros al año y la de comerciantes de 284,20 euros anuales. Se puede solicitar una tarjeta de residente por cada uno de los vehículos de los que sea titular.

Además, la nueva ordenanza mantiene el periodo sin OTA del 1 al 31 de agosto, fechas en las que no se aplicará el servicio. La OTA está en vigor de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Los colores establecen el tipo de plazas. Así, en la exclusivas de residentes (rojo y verde) sólo pueden aparcar quienes tienen la tarjeta de residente o comerciante de la zona, las 24 horas del día. Pueden aparcar otros vehículos los días festivos y del 5 al 31 de agosto.

En las de residentes (verdes) podrán estacionar sin límite de tiempo las personas residentes y comerciantes con tarjeta de la zona. También podrán estacionar otros vehículos, con talón, mientras que en las azules, de rotación, puede aparcar cualquier conductor con un límite de tiempo y, por norma, deberá obtener el talón en los expendedores.

Por último, en los estacionamientos de alta rotación (naranjas), cualquiera que estacione en estas plazas, incluso residentes y comerciantes, tendrá un límite de tiempo máximo más restrictivo, que se indicará en cada caso.