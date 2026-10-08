Vitoria-Gasteiz impulsa un reconocimiento por la paz para premiar la defensa de la convivencia y los Derechos Humanos

El ministro Albares con la alcaldesa, Maider Etxebarria - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS

VITORIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital alavesa impulsará el reconocimiento 'Vitoria-Gasteiz por la Paz', a partir de 2027, para distinguir a las personas, instituciones u organismos que hayan destacado en el contexto local o internacional por su defensa de los Derechos Humanos y la promoción de los valores de la democracia, la paz y la cooperación.

Así lo ha anunciado este jueves la alcaldesa, Maider Etxebarria, que ha asegurado que, con este título, la ciudad "consolidará su compromiso con la convivencia, el bien común y la prevención de conflictos".

La regidora ha clausurado la jornada sobre el papel de las ciudades ante los grandes desafíos globales celebrada en el Palacio Europa, que ha reunido a diversos expertos y a la que ha asistido también el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Etxebarria ha recordado que Vitoria-Gasteiz tiene "un compromiso reconocido con la paz" por haber construido "una identidad tolerante con valentía y una importante dosis de sufrimiento", en referencia al 3 de Marzo y la violencia de ETA.

"La capital de Euskadi es una ciudad de paz, porque es plural, empática y reconoce la diversidad", ha destacado, para señalar que el Ayuntamiento seguirá dando pasos dentro de la red internacional de 'Alcaldes y Alcaldesas Por la Paz' ('Mayors For Peace'), porque "es necesario intercambiar experiencias para introducir la paz en los municipios, el antídoto perfecto contra las violencias y la intolerancia, elementos que deterioran la democracia y la convivencia".

Etxebarria ha subrayado que, "en estos momentos en los que la intolerancia gana terreno a nivel mundial, hoy reforzamos el anclaje que vincula a nuestra ciudad con la paz, los Derechos Humanos y la convivencia". En este sentido, ha recalcado que las urbes "también tienen un compromiso y una responsabilidad a la hora de responder a desafíos globales".

La jornada de reflexión, celebrada en el Palacio Europa, ha contado con la intervención de expertos del mundo académico, institucional y social como Rafael Heiber, Víctor Amado, Felipe Lamas, Leire Moure Peñín, Alberto Alonso, Puerto García, Miren Leiceaga y Álvaro López de Arkaute.