Vitoria-Gasteiz impulsará actuaciones de recuperación, puesta en valor y difusión de la memoria LGTBI

Archivo - La bandera arcoíris cuelga de la fachada del Ayuntamiento de Vitoria - AYUNTAMIENTO DE VITORIA - Archivo

VITORIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha instado al Gobierno municipal a continuar impulsando actuaciones de recuperación, puesta en valor y difusión de la memoria y de las aportaciones de las personas LGTBI en Vitoria-Gasteiz.

PSE, PP y PNV han aprobado con sus votos una enmienda a la totalidad del Gobierno municipal a una propuesta original de EH Bildu, que ha contado también con la abstención de Elkarrekin Vitoria y la negativa de la coalición abertzale en el pleno municipal de este viernes.

Según han acordado los grupos municipales, el trabajo a desarrollar se efectuará en el marco de la Agenda HARA! y del V Plan para la Igualdad de Género EKIN! 2023-2030, tomando como base los estudios, diagnósticos y materiales ya desarrollados por el Servicio de Igualdad y contando con la participación de asociaciones y colectivos de diversidad sexual y de género de la ciudad.

La concejala de Igualdad, Ana López de Uralde (PSE), ha respaldado que "la memoria LGTBI merece ser preservada, difundida y puesta en valor", pero ha cuestionado que la iniciativa de EH Bildu "transmite la sensación de que este trabajo está pendiente por hacer, cuando la realidad es que en Vitoria-Gasteiz existe ya una trayectoria consolidada en este ámbito".

Tras enumerar las diversas actuaciones llevadas a cabo en los últimos años por el Consistorio en favor de la igualdad, ha demandado "el reconocimiento del trabajo previo realizado para situar cualquier nueva actuación dentro de los instrumentos de planificación que ya existen" en el Consistorio gasteiztarra.

La concejala de Gobierno Abierto, Miren Fernández de Landa (PNV), ha subrayado que Vitoria-Gasteiz ha sido uno de los primeros ayuntamientos en integrar de forma explícita la diversidad sexual y de género dentro de sus planes de igualdad, "entendiendo que la orientación sexual y la identidad de género forman parte de la diversidad sexual y de género".

"El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha desarrollado una importante labor educativa y de sensibilización, y, a través de la Escuela de Empoderamiento Feminista, se han impulsado materiales y actividades sobre la diversidad sexual y de género, contribuyendo a generar conocimiento y conciencia crítica", ha valorado, entre otras iniciativas, para destacar que las políticas de diversidad sexual y de género son una apuesta sostenida en el tiempo".

El concejal del PP Aitor González ha señalado que la moción de EH Bildu "da la sensación de que hasta ahora no se hubiese hecho nada en este ámbito", dentro de una "visión que no se corresponde con la realidad", ya que desde el Ayuntamiento se han impulsado diferentes actuaciones relacionadas con "la igualdad, la diversidad sexual y de género, la sensibilización y la recuperación de la memoria de las personas LGTBI".

Por ello, ha secundado la enmienda a la totalidad del Gobierno municipal, ya que ofrece una respuesta "más realista y más ajustada al trabajo que ya se viene desarrollando en el Ayuntamiento".

"RESPONDER A SUS DEMANDAS"

La portavoz de EH Bildu, Rocio Vitero, ha demandado elaborar un proyecto de puesta en valor y difusión de la memoria LGTBIQ+ en Vitoria-Gasteiz, que sea elaborado de "manera conjunta con los agentes sociales y asociaciones LGTBIQ+", ya que, "desgraciadamente, no son permanentes y hay que pelearlos y defenderlos los 365 días al año".

"Hubo un día en el que la Administración local tomó la iniciativa atendiendo esas demandas ciudadanas, pero que hace ya mucho tiempo que el colectivo nos está pidiendo más y que esta institución no está respondiendo a las demandas que nos están haciendo", ha reivindicado para demandar "poner en valor el trabajo" del colectivo "en un momento en el que proliferan discursos de odio al diferente".

La portavoz de Elkarrekin Vitoria, Garbiñe Ruiz, ha puesto en valor que la ciudad "ha sido referente en numerosas ocasiones e la lucha por los derechos conquistados", por lo que ha compartido que Vitoria-Gasteiz cuente con un proyecto que permita "recoger testimonios, experiencias, hitos y aportaciones que forman parte de la historia de la ciudad".

"Vivimos un momento en el que las fuerzas reaccionarias cuestionan derechos que parecían consolidados y donde las personas LGTBIQ+ siguen sufriendo discriminación, agresiones y ataques. Ante esta realidad, no basta con resistir, no retroceder y avanzar poco a poco. Tenemos que ser capaces de acelerar y reforzar nuestro compromiso", ha señalado.