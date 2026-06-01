Vitoria-Gasteiz inaugura el VIII Encuentro de Gestores de la Red Destino Turístico Inteligente (DTI)

VIII Encuentro de Gestores de la Red Destino Turístico Inteligente (DTI) - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo de Vitoria-Gasteiz, María Nanclares, ha inaugurado esta tarde el VIII Encuentro de Gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), que se celebra hasta este próximo miércoles en el Palacio de Congresos Europa, con la participación de más de 185 gestores que representan a más de cien destinos.

Nanclares ha destacado la exigencia de "integrar la tecnología más avanzada en la estrategia turística" y ha señalado que "la clave del éxito será saber conjugar las herramientas más innovadoras con la gestión de la personas y para las personas". "Debemos aprovechar las ventajas que nos ofrecen los últimos avances tecnológicos integrando el factor humano", ha añadido.

En la apertura han intervenido, a su vez, la diputada foral del Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y Administración Foral, Cristina González, el viceconsejero de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, Jakes Aguirrezabal, la directora de I+D+i de SEGITTUR, María Velasco, y la directora general de Políticas Turísticas y secretaria de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo de España, Ana Muñoz.

El evento tiene como objetivo reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros del modelo DTI, con especial atención a la sostenibilidad, la innovación pública y la inteligencia turística.

Tras la inauguración, Nanclares ha participado en la mesa redonda 'Sostenibilidad no es solo ambiental', en la que también han tomado parte la diputada foral de Turismo, Cristina González, y el director general de Basquetour, Daniel Solana.

La edil ha defendido que el turismo debe "cuidar primero a las personas que viven y trabajan en el destino", ha puesto en valor el trabajo de Vitoria-Gasteiz a favor de la convivencia a través de las herramientas reales de participación e inclusión, y ha destacado la importancia del liderazgo público trasversal y la desestacionalización con impacto social.

"La sostenibilidad no es una etiqueta de moda, es un derecho ciudadano. El éxito de Vitoria-Gasteiz en materia turística no se mide en cuántas maletas entran por la estación o por cuántos vuelos llegan, sino por el empleo digno que generamos, el respeto a la vida de los barrios y la accesibilidad en las calles", ha apuntado.

"Las ciudades grandes venden escala, pero nosotros vendemos cohesión y respeto social. No hay turismo sostenible si no es socialmente justo para quien habita el destino", ha remarcado.

PROGRAMA

Durante las tres jornadas del VIII Encuentro de Gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) habrá ponencias, debates y dinámicas participativas centradas en la evolución del modelo DTI y su aplicación práctica, incluyendo, entre otros temas, la sostenibilidad turística, la gobernanza, la innovación pública o la inteligencia artificial aplicada al turismo, así como el avance de la Plataforma Inteligente de Destinos y el espacio de datos de turismo.

El programa incluirá también sesiones colaborativas, como el 'World Café de Sostenibilidad Turística', espacios de intercambio de buenas prácticas entre destinos, micro demostraciones tecnológicas y mesas de análisis sobre el modelo DTI.

Este evento está organizado por la Secretaría de Estado de Turismo, a través de SEGITTUR, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava.