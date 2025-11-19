Vitoria-Gasteiz, incluida entre las 30 ciudades más avanzadas del mundo en movilidad ciclista

La capital alavesa se sitúa en el puesto 27 entre las 144 ciudades evaluadas - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz ha sido incluida entre las 30 ciudades más avanzadas del mundo en movilidad ciclista, según el 'Copenhagenize Index 2025', la clasificación internacional más influyente en el ámbito de la bicicleta urbana.

La capital alavesa se sitúa en el puesto 27 entre las 144 ciudades evaluadas y preseleccionadas, y se convierte en la primera ciudad del Estado en aparecer en el listado, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Vitoria-Gasteiz se coloca muy cerca de ciudades de referencia internacional como Estocolmo (26), Lyon (14), Estrasburgo (13) o Múnich (17). Aparece, además, por delante de ciudades como Vancouver (30), Bruselas (32), Londres (33), Manchester (34), Barcelona (42) o Glasgow (46).

El informe 'Copenhagenize Index' subraya que la capital alavesa forma parte del grupo de ciudades que están impulsando una transformación sostenida, combinando infraestructura, seguridad, servicios, planificación y participación ciudadana. En este sentido, señala que esta evolución permite normalizar la bicicleta como un modo cotidiano de desplazamiento y como una herramienta directa de calidad de vida.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha valorado este reconocimiento, al considerar que se trata de "un impulso importante a la estrategia de movilidad sostenible que llevamos años desarrollando en la ciudad". "Si queremos que la bicicleta sea un modo de transporte cómodo, atractivo y seguro, tenemos que poner las infraestructuras necesarias", ha añadido.

Artolazabal ha recordado que la ciudad está inmersa en un proceso de ampliación y mejora de su red ciclista, para lo que se están creando nuevos 'bidegorris' y mejorando los existentes.