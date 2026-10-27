Vitoria-Gasteiz incrementa hasta más de 100.000 euros las ayudas para fomentar el empleo en el sector agrario

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VITORIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz va a incrementar hasta los 102.855,12 euros la dotación presupuestaria de la convocatoria de la línea de ayudas para fomentar la generación de empleo en el sector de la producción y distribución agraria, para "poder hacer frente al gran número de solicitudes recibidas".

Al respecto, ha explicado que, inicialmente, el importe previsto para las mismas era de 75.000 euros, una cantidad que el Consistorio ha aumentado en 27.855,12 euros para llegar a todas las entidades que tienen derecho a percibirlas. Esta línea de ayudas es posible gracias al acuerdo presupuestario de 2026 firmado entre el Gobierno Municipal (PSE-PNV) y EH Bildu.

"Las novedades que hemos aplicado a esta segunda convocatoria han incidido muy positivamente en el número de solicitudes recibidas. Ahora se pueden beneficiar de estas ayudas las asociaciones sin ánimo de lucro, que pueden obtener un importe de hasta 24.000 euros, lo que ha sido todo un reclamo, para promover el empleo de calidad en el sector agrario", ha expresado la concejala de Promoción Económica, María Nanclares.

Por su parte, Ekaitz Díaz de Garaio, concejal de EH Bildu ha puesto en valor la agroecología. "Desde las instituciones debemos trabajar de la mano con el sector, fomentar el producto de cercanía y la autosuficiencia alimentaria. Estás ayudas buscan la incorporación de nuevas generaciones al sector y el impulso de proyectos agroecológicos".

El Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo subvenciona con hasta 9.000 euros la contratación de personas por un periodo mínimo de tres meses en centros de trabajo de Vitoria-Gasteiz que realicen actividades agrícolas y serán subvencionables los contratos firmados entre el 16 de diciembre de 2025 y el 30 de junio de 2026 (ambos inclusive).

Tienen prioridad las firmas que desarrollan su actividad bajo un modelo ecológico y pueden beneficiarse de las mismas hasta un máximo de tres contratos por empresa.

INVERSIONES

Asimismo, el Ayuntamiento subvenciona con hasta 15.000 euros actividades como la compra de maquinaria y terrenos, habilitación de instalaciones, asesoramiento, proyectos de investigación o digitalización de aquellas personas y entidades que trabajen bajo el modelo de producción ecológica o, en su defecto, que trabajen bajo el modelo convencional, pero hayan iniciado el proceso de reconversión al ecológico.

Los gastos subvencionables deberán haberse realizado entre el 16 de diciembre de 2025 y el 15 de septiembre de 2026. Estas subvenciones a fondo perdido y en régimen de concurrencia simple son compatibles con otras ayudas.