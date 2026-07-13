Vitoria-Gasteiz ofrece asesoramiento e información a un total de 400 trabajadoras de hogar y cuidados desde 2022

El Servicio de Información y Orientación para Trabajadoras de Hogar y Cuidados - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Información y Orientación para Trabajadoras de Hogar y Cuidados del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, puesto en marcha por el Servicio municipal de Igualdad en el año 2022, ha atendido a cerca de 400 personas desde que abriera sus puertas y ha realizado un total de 23 sesiones grupales.

Así lo ha apuntado en una nota la concejala de Igualdad, Ana López de Uralde, quien ha explicado que "este recurso gratuito, ubicado en la Casa de las Mujeres, pone a disposición de las trabajadoras en el ámbito del empleo de hogar y de cuidados, información para que puedan solucionar posibles dudas sobre aspectos prácticos ligados a sus derechos y obligaciones laborales", en asuntos tales como contratación, salarios y jornadas laborales, entre otros.

Además, el Ayuntamiento gasteiztarra ofrece acompañamiento adaptado a las necesidades de cada mujer que lo solicite, "todo ello enmarcado en el empoderamiento feminista".

Este servicio ofrece a las personas usuarias información sobre sus derechos y obligaciones laborales, pero también sobre los recursos municipales, trámites de extranjería, gestión de certificados sociolaborales y convalidación de estudios, entre otras materias.

El Consistorio ofrece esta atención personalizada tanto de forma telefónica como presencial, los miércoles en la Casa de las Mujeres. En julio su horario es de 11.30 a 13.30 horas y, a partir de septiembre, el horario será de 17.30 a 19.30 horas. Es necesario solicitar cita previa en el teléfono 945 16 13 14 o a través del email emakumeenetxea@vitoria-gasteiz.city.

DERECHOS LABORALES

El Servicio de Igualdad ofrece, asimismo, formaciones gratuitas para el empoderamiento y aprendizaje colectivo, en la que se abordarán los derechos, se dialogará sobre economía feminista y se adquirirán herramientas para defenderlos.

Este año, el curso se denominará 'Economía feminista de los cuidados y derechos laborales ¿Haces trabajo de hogar y de cuidados?'. Tendrá lugar los días 12, 19, 26 de septiembre, el 3 de octubre y una última sesión por determinar. Se desarrollará de 17.00 a 20.30 horas en la Casa de las Mujeres. Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar llamando al teléfono 633 23 53 12, hasta el 4 de septiembre (incluido). La duración total del curso es de 16 horas y, al finalizar, las mujeres participantes recibirán un certificado acreditativo de su realización.

El sábado 12 de septiembre se tratará el sistema de cuidados y trabajo de hogar desde la economía feminista de los cuidados; el 19 la Ley del Servicio de Hogar Familiar, el contrato de trabajo, los salarios, el tiempo de trabajo, las vacaciones y los permisos retribuidos y periodos de descanso; y el sábado 26 las nóminas, las bajas laborales, el despido, la indemnización y el finiquito.

Ya en octubre, el sábado 3, se abordará el trabajo de hogar y de cuidados en régimen interno y la autoorganización del trabajo desde la economía social. La última sesión, cuya fecha está aún por concretar, servirá de cierre y tendrá lugar la entrega de certificados.

MONOGRÁFICOS

El Servicio de Igualdad ofrece, a su vez, materiales didácticos en la web municipal para sensibilizar sobre la importancia del trabajo de hogar y cuidados, empoderar a las trabajadoras para que reconozcan su valor y puedan exigir condiciones dignas, y ofrecer herramientas prácticas que les permitan conocer y ejercer sus derechos laborales.

Hasta ahora estaban disponibles los ejemplares dedicados al contrato laboral, la jornada laboral, el salario, las cotizaciones a la Seguridad Social, el derecho al desempleo, el trabajo de hogar interno, el despido, la cualificación, la nómina, el padrón, las violencias y la economía feminista.

Como novedad, desde este lunes están disponibles los cuadernillos pedagógicos sobre la nacionalidad por residencia, el conflicto capital-vida, la salud y prevención de riesgos laborables, los arraigos en la normativa de extranjería, otras formas de organizar el trabajo desde la economía social transformadora y cuidar la salud mental en el trabajo de hogar y cuidados.