Vitoria-Gasteiz presenta una exposición que reflexiona sobre los apoyos y las relaciones humanas - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural de Montehermoso en Vitoria-Gasteiz acoge desde este viernes y hasta el próximo 13 de septiembre "Por todas esas veces", una exposición de la artista vizcaína Jone Elorriaga que reflexiona sobre los apoyos y las relaciones humanas, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

La muestra ha sido presentada este jueves por la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, junto a la propia artista. La exposición forma parte de la Convocatoria de Ayudas a la Producción de Proyectos Artísticos de Montehermoso, un programa que impulsa la creación contemporánea y apoya el desarrollo y difusión de proyectos de artistas del entorno local.

La propuesta de Jone Elorriaga parte de una reflexión "sobre los desafíos que surgen en las relaciones interpersonales y sobre las herramientas que utilizamos para afrontarlos". La artista investiga conceptos como el apoyo, el impulso, la seguridad, el equilibrio, el peso, la ligereza o la inercia para construir una obra que habla de vulnerabilidad, confianza y cuidado mutuo.

"La cultura también nos ayuda a pensar sobre cuestiones que forman parte de nuestra vida cotidiana. Esta exposición habla de los vínculos humanos, de la confianza y de la importancia de los apoyos que encontramos a lo largo de nuestra vida", ha añadido la concejala.

Jone Elorriaga (Durango, 1993) es graduada en Arte por la Universidad del País Vasco y ha participado en proyectos como Lanean, en la Sala Rekalde, ha mostrado su trabajo en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante y ha intervenido en espacios como el auditorio del Museo Guggenheim dentro del proyecto 'Pensar Mañana'.