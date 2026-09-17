Vitoria-Gasteiz recibe el sello 'Más bici' de la Vuelta a España "por ser un referente de vanguardia en movilidad" - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización de La Vuelta a España ha otorgado a Vitoria-Gasteiz el sello 'Más bici', un galardón que la organización de la carrera adjudica a las ciudades y localidades que han sido anfitrionas de una salida o llegada de la prueba "por ser un referente de vanguardia en movilidad sostenible a gran escala".

El concejal de Medio Ambiente de Vitoria, Borja Rodríguez, ha expresado este jueves en un comunicado que 'Más bici' representa "un hito más en nuestro recorrido en favor de la bicicleta, que nos permite obtener una visión exhaustiva de la promoción de la bicicleta a nivel local y así poder plantear mejoras en los ámbitos que se vean como más necesitados de impulso".

Por ámbitos de trabajo, Vitoria-Gasteiz ha recibido 3 bicicletas (el distintivo de valoración del sello ''Más bici') en el apartado de gobernanza, 3 en el apartado de infraestructura, 4 en servicios y educación, 3 en el apartado de deporte y 2 en el apartado de turismo.

Según la evaluación proporcionada por La Vuelta sobre Vitoria-Gasteiz, la ciudad ha sido merecedora del sello "por ser un referente de vanguardia en movilidad sostenible a gran escala, respaldado por una infraestructura robusta, políticas de gobernanza pioneras y una posición claramente sobresaliente y ejemplar en el ámbito de servicios y educación".

La argumentación que sostiene esta concesión ha incidido, a su vez, en que "el modelo territorial de Vitoria-Gasteiz integra con éxito el transporte cotidiano, la educación del público escolar, la ciclologística, el deporte base y la proyección de su Anillo Verde".

La capital vasca goza de reconocimientos como haber sido incluida en 2025 en el Copenhagenize Index entre las 30 ciudades mejor valoradas, situándose en el puesto 27 entre las 144 ciudades evaluadas y preseleccionadas.