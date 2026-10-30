Vitoria-Gasteiz renovará los juegos infantiles y mejorará la plaza Arantzabela de Arana

La plaza Arantzabela - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado la licitación de las obras de reforma de la plaza Arantzabela, en el barrio de Arana, con un presupuesto de 431.949 euros y un plazo de ejecución de seis meses, para "renovar la zona de juegos infantiles y mejorar la seguridad, la accesibilidad y las condiciones de uso de este espacio público".

En rueda de prensa, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha explicado que la plaza se encuentra a un nivel inferior al de las calles que la rodean, en el interior de una manzana residencial, aunque "sigue siendo un espacio de uso habitual para el vecindario".

Etxebarria ha señalado que el paso del tiempo ha provocado el "deterioro" de algunos de sus elementos, así como que la actuación responde a las peticiones vecinales para mejorar la zona de juegos infantiles y su entorno.

Uno de los trabajos principales será la renovación de esta zona de juegos, que actualmente presenta un aspecto envejecido y se encuentra situada entre una calzada y un muro de contención. El proyecto busca mejorar las condiciones de este espacio, especialmente para los niños y niñas que lo utilizan.

Otra de las actuaciones más importantes afectará al muro de contención existente. Los servicios técnicos municipales han detectado fisuras y pequeños movimientos que han venido supervisando. El proyecto contempla reforzar su estabilidad mediante la construcción de un nuevo muro ajardinado que servirá de apoyo al actual. Esta solución permitirá, además, transformar el aspecto de esta parte de la plaza, sustituyendo la imagen del actual muro de hormigón por una superficie verde.

La reforma incluye también la instalación de una jardinera elevada de acero corten a lo largo de la plaza. Este elemento contribuirá a separar la zona de estancia y juegos del tráfico de vehículos y a crear "un entorno más protegido y agradable".

De esta manera, el espacio infantil quedará acompañado por dos elementos vegetales: el nuevo muro verde y la jardinera, que permitirán "mejorar la imagen y las condiciones ambientales de la plaza". Por otra parte, se trasladará el aparcabicicletas existente para ampliar la acera y mejorar las condiciones de accesibilidad peatonal.

PETICIÓN VECINAL

Posteriormente, en un comunicado, la concejala de Espacio Público y Barrios, Miren Fernández de Landa, ha señalado que la intervención "atiende las necesidades trasladadas por el vecindario", para "mejorar un espacio que forma parte de la vida cotidiana del barrio".

"La prioridad es renovar la zona de juegos, reforzar la seguridad y conseguir una plaza más cómoda, accesible y agradable para todas las personas que la utilizan", ha añadido.

La actuación se enmarca en las inversiones previstas para mejorar el espacio público del barrio de Arana. En este sentido, Fernández de Landa ha destacado que la implantación de la OTA en 2025 ha contribuido a reducir la presencia de vehículos de personas no residentes que acudían a la zona en busca de aparcamiento, "un contexto en el que el Ayuntamiento plantea continuar mejorando los espacios de convivencia del barrio".