Vitoria-Gasteiz se suma al 'Día europeo de las víctimas de crímenes de odio'

Archivo - Fachada del ayuntamiento de vitoria iluminada de azul - AYUNTAMIENTO DE VITORIA - Archivo

VITORIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se suma este martes al 'Día europeo de las víctimas de crímenes de odio', a petición del Movimiento contra la Intolerancia y en el marco de la campaña 'La tolerancia apaga el odio'.

Por este motivo, iluminará de azul la fachada de la Casa Consistorial en recuerdo de todas las víctimas de intolerancia criminal y delitos de odio y para lanzar "un mensaje de unidad frente a la intolerancia".