Vitoria ilumina la fachada del Ayuntamiento de rojo este domingo por la Semana Mundial de la Hemocromatosis

VITORIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se sumará a la Semana Mundial de la Hemocromatosis y, a petición de la Asociación Española de Hemocromatosis, iluminará de rojo la fachada de la Casa Consistorial este domingo

Según ha detallado el consistorio, se estima que alrededor de 45.000 personas en el Estado tienen predisposición genética a la sobrecarga de hierro, pero muy pocas personas saben que su salud puede estar en riesgo.

Esta predisposición puede llevar a que se absorba y almacene demasiado hierro de la dieta en el organismo, provocando daños en órganos vitales.

Aunque es un trastorno conocido, actualmente la hemocromatosis está infradiagnosticada, en parte porque la conciencia pública sobre la afección es baja, pero también porque sus síntomas, que incluyen fatiga, depresión y dolor en las articulaciones, se confunden con los de otras enfermedades, ha explicado.