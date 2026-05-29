Vitoria licita la instalación y la gestión de la pista de hielo del Parque de la Florida

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VITORIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado el expediente de contratación para la instalación y la gestión de la pista de hielo del Parque de la Florida durante las tres próximas campañas de Navidad.

Según ha informado la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, el contrato sale a concurso con un presupuesto máximo de 180.000 euros, con una dotación anual de 60.000, e incluye el montaje, el desmontaje de la pista, así como la apertura, la vigilancia y la atención al público. La pista permanecerá abierta entre el 11 de diciembre y el 6 de enero de cada campaña navideña.