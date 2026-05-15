Vitoria retoma el próximo lunes el asfaltado del nuevo paso peatonal frente al Artium Museoa

Vitoria retoma el lunes el asfaltado del nuevo paso peatonal frente al Artium Museoa - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz retomará el próximo lunes, 18 de mayo, los trabajos vinculados a la construcción del nuevo paso peatonal semaforizado frente a Artium Museoa, una intervención destinada a mejorar la seguridad vial y reforzar la conexión peatonal entre este equipamiento cultural y el Casco Medieval.

Las labores provocarán afecciones puntuales al tráfico en la calle Francia y en su entorno, aunque la circulación permanecerá abierta en todo momento y, con carácter general, se mantendrán dos carriles operativos, "minimizando en todo momento el impacto sobre la movilidad", ha explicado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal.

A lo largo de la jornada del lunes permanecerá cortado el carril bus de la calle Francia, mientras que los otros dos carriles de circulación continuarán abiertos al tráfico. Además, a partir de las 12.00 horas se procederá al corte total de la calle Colegio de San Prudencio en el tramo afectado por las obras. Este horario se ha fijado para no interferir en las labores de carga y descarga del Casco Medieval.

El corte de la calle Colegio de San Prudencio implicará, además, cambios provisionales de sentido en varias calles del entorno del Casco Medieval. En concreto, se producirá el corte de Colegio de San Prudencio entre El Torno y Francia, habrá un cambio de sentido en la calle San Prudencio entre San Vicente de Paúl y El Torno, y también cambiará de sentido la calle San Vicente de Paúl entre Colegio de San Prudencio y San Ildefonso.

El martes 19, se ocupará uno de los carriles de circulación de la calle Francia, desviando el tráfico por el carril bus y por el otro carril disponible. En momentos puntuales de ejecución podrá ser necesario reducir temporalmente el paso a un único carril, aunque la previsión general es mantener dos carriles abiertos, según ha advertido el Consistorio.

En la jornada del miércoles 20, los trabajos continuarán con actuaciones de pintura y semaforización que también provocarán afecciones puntuales al tráfico. Del 21 al 29 de mayo, continuarán los trabajos de eliminación de los pasos peatonales existentes y remates finales de la actuación.

AFECCIONES EN AUTOBUSES Y TAXI

Los trabajos también afectarán de forma puntual al servicio de TUVISA, de modo que los autobuses podrán desviarse ocasionalmente por los carriles de circulación general cuando el carril bus permanezca ocupado por las obras. Asimismo, la parada de Francia 23 se realizará temporalmente desde el carril derecho de circulación cuando no sea posible acceder al carril bus habitual.

Por lo que respecta a parada de taxis, a partir del miércoles y previsiblemente hasta final de mes, se ocupará uno de los espacios con un contenedor de obra y se mantendrán libres dos plazas para el servicio de taxi.