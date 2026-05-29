Vitoria saca a concurso el contrato bianual del nuevo comedor social Bildean por 436.000 euros

VITORIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha sacado a concurso este viernes el nuevo contrato para la gestión del comedor social Bidelan, ubicado en la calle San Vicente de Paúl, por 436.000 euros durante dos años.

Según ha informado la alcaldesa de la capital alavesa, Maider Etxebarria, en rueda de prensa tras la Junta de Gonbierno, el servicio funcionará todos los días del año y ofrecerá "atención presencial continuada", con un servicio de comidas desde las 12.40 a las 16.00 horas y cenas desde las 18.40 hasta las 22.00 horas.

La regidora vitoriana ha precisado que, "además de garantizar una alimentación adecuada y segura", el recurso incluye el reparto de desayunos para el día siguiente y también bolsas de comidas para las personas que no puedan acudir presencialmente "por causas que sean justificadas".

El perfil mayoritario de los usuarios corresponde a personas en situación de vulnerabilidad social, exclusión residencial o pobreza alimentaria. Por ello, el comedor atenderá especialmente situaciones relacionadas con la falta de vivienda, ausencia de ingresos, dificultades idiomáticas o aislamiento social.

Etxebarria ha asegurado que esta nueva licitación "apuesta por una atención más cercana y accesible, incorporando medidas de mediación lingüística y cultural, y reforzando el trabajo coordinado con los recursos comunitarios y entidades sociales de la ciudad".