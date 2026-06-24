Una vitoriana gana por tercer año consecutivo el Concurso de Carteles para anunciar las Fiestas de la Virgen Blanca - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una vitoriana ha ganado por tercer año consecutivo el Concurso de Carteles para anunciar las Fiestas de la Virgen Blanca de este año, con el cartel 'Zuriaren, zure, gure jaiak', con el que busca reflejar que no hay "una única forma de vivir las fiestas", sino que son de todos los vitorianos.

Anne Baskaran Egido, ha sido la ganadora entre los 49 artistas, que han presentado su dossier para participar en el Concurso de carteles, convocado por el Departamento de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tal y como ha anunciado en una rueda de prensa la concejala de Cultura, Sonia Díaz Corcuera.

"La idea del cartel es que las fiestas son de todos. No hay una única forma de vivirlas y ahí está lo bonito. Cada persona la siente de su manera y todas esas formas juntas son lo que realmente hacen especiales las fiestas de en honor a la Virgen de Blanca", ha explicado la ilustradora.

Según ha explicado, el cartel presenta distintas escenas "muy diversas, pero que juntas forman ese conjunto de las fiestas", como personas vestidas con el traje de neska o blusa, gente tocando el txistu y el tamboril o participando en la ofrenda floral o en la procesión de los faroles.

También aparecen representadas aquellos, que como la propia autora del cartel, "simplemente prefieren bailar y disfrutar sin tener que vestirse de neska o de blusa" y los niños que celebran a la patrona de Vitoria-Gasteiz "entre globos y cabezudos". "Al final, cada uno vive las fiestas como quiere", ha añadido.

La autora ha incluido entre los personajes del cartel a personas de su vida como a sus amigas bailando, a su suegra y se ha autorretratado vestida de neska al lado de las torres de la ciudad". "Como se ve en el cartel toda esa magia empieza el 4 de agosto a las 18.00 horas de la tarde cuando suenan las campanas", ha concluido.

Por su parte, la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha destacado que este cartel es "inclusivo, diverso y muy nuestro". "No solo refleja lo que son nuestras fiestas, sino que también la propia cuidad, con ese verde y esas cuatro torres tan propias de Vitoria-Gasteiz", ha asegurado

PREMIO DE 2.500 EUROS

La ganadora pasó una primera fase en la que el jurado seleccionó a cinco finalistas que han diseñado un cartel. Cada una de estas personas ha recibido 500 euros. En la segunda fase, de entre los cinco carteles presentados, ha resultado ganador el cartel de Baskaran que ha recibido un premio de 2.000 euros. La ilustradora ha percibido en total 2.500 euros al recibir tanto el premio a los finalistas como el de ganadora.

Según ha explicado Baskaran durante la rueda de prensa, anteriormente presentó su candidatura para ilustrar el cartel de los Carnavales de la capital alavesa, pero es la primera vez que se concurría a este concurso.

La ilustradora, de 30 años, nacida en Vitoria-Gasteiz es graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Mondragón. En 2022 publicó su primer álbum ilustrado Izar saltzailea.

Recientemente, ha realizado un mural en el local de INDARRA Euskal Kultur Elkartea en el Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz. Además, colabora de forma habitual con el periódico Berria, realizando ilustraciones mensuales para el suplemento infantil Mantangorri.