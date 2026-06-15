La vivienda se sitúa como primer problema social de Euskadi para el 60% de vascos y supera todos los registros previos

Archivo - Viviendas en construcción en el barrio de Bolueta (Bilbao) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vivienda se sitúa como el principal problema social en Euskadi y así lo señalan el 60% de los vascos, una percepción que va en aumento y que ha superado todos los registros previos. A esta preocupación, le siguen los problemas ligados al mercado de trabajo y la sanidad, -aunque con tendencia descendente-, así como la delincuencia e inmigración, que, en este caso, experimentan un incremento de dos y tres puntos porcentuales, respectivamente, según los datos del Sociómetro vasco hecho público este lunes por el Gabinete de Prospeccion Sociológica del Gobierno vasco.

Este segundo Sociómetro vasco de 2026 se ha elaborado a partir de 3.485 encuestas telefónicas -800 en Álava, 1.485 en Bizkaia y 1.200 en Gipuzkoa- realizadas entre el 20 y el 26 de mayo de 2026.

Entre los principales problemas sociales que existen en Euskadi, la vivienda continúa en aumento, supera todos los registros previos y se consolida como la principal preocupación, señalada por el 60% de la población, mientras que en el anterior Sociómetro de marzo lo señalaba el 57% de los vascos, por lo que se ha incrementado la preocupación en tres puntos porcentuales.

Además, la vivienda se cita como el principal problema de Euskadi en todos los Territorios, por sexo, grupos de edad, situación laboral y entre los votantes de todos los partidos, salvo Vox, cuyos simpatizantes consideran la inmigración y los problemas relacionados con ella como el principal problema.

A bastante distancia se sitúan los problemas relacionados con el mercado laboral (40%) y la sanidad (24%), ambos en descenso respecto a la medición de marzo. En concreto, los primeros han bajado siete puntos y el de la sanidad dos puntos.

También disminuyen los problemas económicos, mencionados por el 13% de la ciudadanía vasca, que bajan un 7%, mientras crece en dos puntos respecto a marzo la inquietud por la delincuencia y la inseguridad ciudadana (21%) y también sube, en este caso, tres puntos, la preocupación por la inmigración y los problemas relacionados con ella (15%).

Por otra parte, la preocupación por la inmigración se duplica entre quienes se identifican ideológicamente con la derecha, mientras que, en el ámbito de la izquierda, gana peso la inquietud por la vivienda.

PROBLEMAS PERSONALES

En lo que respecta a los problemas personales que mayor impacto tienen en la vida cotidiana, la ciudadanía vasca apunta, en primer lugar, a los problemas económicos (24%), seguidos de los relacionados con el mercado laboral (23%), la vivienda (21%) y la sanidad (21%). La inseguridad ciudadana, en este caso, es mencionada por el 13% de la población.

Desde marzo de este año, se aprecia un leve aumento de la preocupación por la vivienda (un punto), la sanidad (un punto) y la inseguridad ciudadana (dos puntos), mientras que disminuyen las inquietudes asociadas a la economía en cinco puntos porcentuales y al mercado laboral (-3).

No obstante, la inquietud por la vivienda y el mercado de trabajo aumenta de forma notable entre la población menor de 30 años, ya que el primero lo citan como su principal problema personal y el del mercado laboral como el segundo.

Sobre la situación económica en Euskadi y el Estado español, las valoraciones varían, pero se constata una brecha territorial, ya que el 77% valora positivamente la situación de la economía vasca, frente al 53% que califica de mala o muy mala la del Estado español.

En ambos casos la población joven de entre 18-29 años destaca por hacer una valoración más negativa de la situación económica que el resto de la población.

En concreto, un 69% considera buena la situación económica vasca y un 8% buena, mientras que un 18% dice que es mala y un 3% muy mala. En el caso de la situación económica del Estado español, un 40% la considera buena y un 2% muy buena, mientras que un 39% la define como mala y un 14% muy mala.

Entre los que consideran buena o muy buena la situación económica vasca, ha subido la opinión de un 75 a un 77% respecto al anterior Sociómetro y baja del 23 al 21% entre los que la ven mala o muy mala.

En el caso de la situación económica de España, sube del 40 al 42% los que la consideran buena o muy buena y bajan del 55 al 53% los que la perciben como mala o muy mala.