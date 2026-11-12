Viviendas Municipales Bilbao tendrá 26 millones en 2027, 1,5 millones menos que en 2026, año de culminación de proyectos

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Viviendas Municipales de Bilbao contará en 2027 con un presupuesto de 26.355.353 euros, lo que supone 1,5 millones menos que en este ejercicio, un descenso que, según la concejala de Vivienda, Yolanda Díez, se debe a que en 2026 se han culminado los proyectos programados para el mandato.

Yolanda Díez, ha presentado este jueves, en comisión, el presupuesto de su área para el próximo año, que asciende a 4.883.800 millones de euros, sin incluir el capítulo de personal, lo que supone 321.000 euros más que este año (+7%).

Díez ha destacado que los presupuestos de su área responden a "una prioridad muy clara, que es seguir facilitando el acceso a una vivienda digna y asequible en Bilbao y garantizar que nuestro parque público de viviendas se mantenga en las mejores condiciones posibles".

Ante las críticas de la oposición por presentar, un día después de la huelga general por una vivienda digna, unos presupuestos que recogen 1,5 millones menos para Viviendas Municipales respecto al ejercicio actual, la edil ha justificado este descenso argumentando que en 2026 "han terminado tajos de obra importantes y de promoción municipal".

Tras asegurar que le gustaría tener "el doble de presupuesto, pero no lo tenemos", ha destacado que en el mandato que acabará el próximo mes de mayo se han destinado más de 25 millones a rehabilitación. "Hemos terminado todo lo que teníamos programado para este mandato y empezamos una nueva etapa de proyectos", ha dicho

En el detalle de las cifras, ha indicado que, del total del presupuesto de Vivienda para 2027, una partida de 217.800 se destinará a la Oficina de Vivienda, "un servicio esencial" para ofrecer información, asesoramiento y acompañamiento a la ciudadanía en materia de vivienda.

Además, las cuentas de su área contemplan una dotación de 4.636.000 euros para la promoción de vivienda, "una de las principales apuestas de este presupuesto" porque, según ha remarcado, "facilitar el acceso a la vivienda exige planificación, recursos económicos y una actuación pública sostenida en el tiempo".

En cuanto al Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales, ha señalado que se presenta "un presupuesto equilibrado en ingresos y gastos que alcanza los 26.355.353 euros y que permitirá seguir gestionando, conservando y mejorando el parque municipal de viviendas, al tiempo que avanzar en nuevas actuaciones destinadas a ampliar los recursos residenciales disponibles".

El capítulo 1 del área de Vivienda, correspondiente a gastos de personal, asciende a 4.046.390 euros, lo que representa el 15,35% del presupuesto. El capítulo 2, destinado a gastos corrientes en bienes y servicios, cuenta con una dotación de 11.586.490 euros, el 43,96% del presupuesto. Díez ha indicado que una parte muy importante de estos recursos se destina a "algo fundamental, la conservación y el mantenimiento de nuestras viviendas y edificios".

En este sentido, ha resaltado la partida de 8.392.240 euros para actuaciones relacionadas con la conservación de edificios y otras construcciones, incluyendo trabajos de mantenimiento, limpieza y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento del parque municipal.

Dentro de estos gastos, ha destacado los 2.917.800 euros destinados al pago de cuotas de comunidades de propietarios. Asimismo, se contemplan los gastos asociados a tributos como el IBI y la tasa de residuos, con 1.473.135 euros, además de los correspondientes a suministros energéticos, agua, gas y seguros. Son gastos, según ha precisado, "necesarios para garantizar una gestión responsable y eficaz de nuestro patrimonio público".

VIVIENDAS MUNICIPALES

En cuanto al capítulo de inversiones reales que recoge el presupuesto de Viviendas Municipales, ha señalado que alcanza los 10.707.473 euros, de los cuales 10.302.873 euros, aproximadamente el 96%, se destinan a inversiones en edificios y otras construcciones patrimoniales. Se trata, ha subrayado, de "una apuesta importante por seguir ampliando y mejorando nuestro patrimonio público de vivienda".

Dentro de este capítulo ha destacado dos grandes líneas de actuación. La primera es la promoción y gestión de vivienda de protección pública, para la que se reservan 7.213.987 euros. En este apartado se recoge la adquisición de 63 viviendas en Bolueta, con una dotación presupuestaria de 5.044.515 euros. Una actuación "importante", ha valorado, porque va a permitir seguir incrementando el parque público de vivienda de Bilbao y "ampliar las oportunidades de acceso a un hogar asequible".

Además, se destinarán 2.169.472 euros a la promoción de nuevos recursos residenciales, una actuación que contará también con un crédito de compromiso adicional de 850.000 euros. Con estas inversiones, ha dicho, siguen avanzando en un objetivo "irrenunciable", como es que Bilbao disponga de más vivienda pública y de "más alternativas residenciales para responder a las necesidades de su ciudadanía".

La segunda gran línea de actuación es la conservación y rehabilitación de los edificios municipales, con una inversión prevista de 3.088.886 euros. Así, se reserva 1.700.000 euros al pago de derramas para acometer actuaciones de mantenimiento y mejora en edificios de comunidades de propietarios; 398.886 euros a la instalación y mejora de sistemas de calefacción y ventanas; y 540.000 euros al Plan de Rehabilitación Energética del parque municipal.

También se contemplan partidas de 250.000 euros a la instalación y renovación de ascensores y de 200.000 euros para iniciar una nueva fase de rehabilitación del Centro Comercial C de Otxarkoaga, una actuación que contará además con un crédito de compromiso por el mismo importe.

Por último, dentro de este capítulo de inversiones, se destinarán 404.600 euros a los servicios generales de vivienda, de los cuales 20.000 euros corresponden a equipamiento informático y 384.600 euros a la mejora de aplicaciones informáticas.

Yolanda Díez ha destacado que este presupuesto "permitirá seguir desarrollando programas que atienden a diferentes necesidades sociales y residenciales". Además, ha puesto el acento especialmente en las personas jóvenes, porque, según ha reconocido, "acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales dificultades para muchas personas jóvenes que quieren emanciparse, desarrollar un proyecto personal o formar una familia".

Tras remarcar que, "cuando hablamos de vivienda, estamos hablando de oportunidades, de autonomía y de futuro", se ha comprometido a seguir trabajando para "ofrecer alternativas y explorar nuevas fórmulas que faciliten ese acceso".

En esa línea, ha avanzado que desde su área continuarán con programas como Viviendas Solidarias, con las iniciativas de vivienda colaborativa sostenible y con una nueva edición del programa Arraigo en Otxarkoaga y Bilbao la Vieja. Son iniciativas, ha asegurado, que permiten "avanzar hacia una política de vivienda que no se limite a ofrecer un techo, sino que contribuya también a fortalecer la convivencia, la cohesión social y el arraigo en nuestros barrios".

Del mismo modo, ha dicho que seguirán trabajando en la activación de locales vacíos, "buscando fórmulas para recuperar espacios y ponerlos al servicio de las necesidades de la ciudad".

Como conclusión, ha defendido que las cuentas de su área "combinan la gestión responsable del patrimonio público con nuevas inversiones y actuaciones destinadas a mejorar las oportunidades de acceso a una vivienda asequible".

"Es un presupuesto para seguir ampliando nuestro parque público, rehabilitar nuestros edificios, mejorar su accesibilidad y eficiencia energética y prestar especial atención a las personas jóvenes y a quienes encuentran mayores dificultades para acceder a una vivienda", ha concluido.