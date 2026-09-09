Volotea conectará Bilbao con La Coruña a partir del 6 de noviembre

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BILBAO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volotea estrenará una nueva ruta entre el aeropuerto de Bilbao y el de La Coruña, a partir del próximo 6 de noviembre, con dos frecuencias semanales, los lunes y los viernes durante la temporada de invierno, y los martes y los viernes en verano. En total, se ofertarán más de 32.000 asientos durante su primer año de operación.

Según ha informado la compañía aérea, la nueva ruta a La Coruña eleva a 21 la oferta de destinos de Volotea desde el aeropuerto de Bilbao y se suma a los de Alicante, Castellón, Gran Canaria, Ibiza, Málaga, Mallorca, Menorca, Murcia, Sevilla, Tenerife y Valencia, a los internacionales de Atenas, Bari, Florencia, Marrakech, Nápoles, Olbia, Palermo, Roma y Venecia, que ya ofrece.

Volotea opera en el aeropuerto de Bilbao desde 2012 y mantiene una base en el aeródromo desde 2018. Desde el inicio de su actividad, ha transportado a más de 3,8 millones de pasajeros. En 2026, la compañía ofrecerá cerca de 700.000 asientos.

Su presencia en Bilbao se enmarca en "la apuesta de Volotea por Euskadi", donde es la única aerolínea con vuelos regulares en los tres aeropuertos de la Comunidad Autónoma. También opera cinco rutas desde San Sebastián y conecta Vitoria con Barcelona y Menorca. En conjunto, prevé ofrecer más de 860.000 asientos en Euskadi en 2026, un 11% más que en 2025.