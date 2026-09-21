Volotea inaugura la nueva ruta entre Hondarribia y Florencia, que operará dos veces por semana

Volotea inaugura la nueva ruta entre Hondarribia y Florencia - VOLOTEA

SAN SEBASTIÁN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volotea ha inaugurado este lunes su nueva conexión entre el Aeropuerto de San Sebastián, ubicado en Hondarribia, y el Amerigo Vespucci de Florencia, la primera conexión aérea regular de la historia entre ambos destinos y la primera ruta internacional que la compañía opera desde la capital guipuzcoana. La nueva conexión contará con dos frecuencias semanales durante toda la temporada.

El inicio de la nueva ruta se ha celebrado con la participación de Reginald Lefevre, Deputy Country Manager de Volotea; José Manuel Sánchez Losada, director del Aeropuerto de San Sebastián; Javier Zubia, director de la Cámara de Gipuzkoa; Azahara Domínguez, diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio y vicepresidenta de Ortzibia; y Noemí López, subdelegada del Gobierno en Gipuzkoa.

La nueva conexión contará con dos frecuencias semanales durante toda la temporada, operadas los lunes y jueves inicialmente y, a partir de noviembre, los jueves y domingos. En 2026, la aerolínea ofrece más de 71.000 asientos desde la ciudad vasca y recupera, además, la conexión entre San Sebastián y Sevilla.

Según han explicado desde la compañía, la inauguración de esta nueva ruta supone "un nuevo paso en la apuesta de Volotea por San Sebastián", donde la aerolínea comenzó a operar en junio de 2021 con la apertura de sus primeras conexiones con las Islas Baleares. Desde entonces, ha transportado cerca de 370.000 pasajeros desde el aeropuerto guipuzcoano.

"Estamos muy contentos de inaugurar hoy esta primera conexión internacional entre San Sebastián y Florencia, una ruta que refuerza nuestro compromiso con la región y con Euskadi. Además, celebramos la recuperación de nuestra conexión entre San Sebastián y Sevilla, que vuelve a ampliar las opciones de viaje para nuestros pasajeros", ha señalado Gabriel Schmilovich, director general de estrategia de Volotea.

Por su parte, la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio y vicepresidenta de Ortzibia, Azahara Domínguez, ha celebrado que "esta nueva conexión con Italia, tantos años después, es una muestra más del trabajo que estamos haciendo para consolidar y potenciar el Aeropuerto de Hondarribia y nos va a permitir reforzar el papel de esta infraestructura tan importante para las y los guipuzcoanos que hacen uso de ella y también para quienes aterrizan en nuestro territorio".

En esa línea, ha agradecido al Gobierno central la inversión de 42 millones de euros anunciada para los próximos cinco años, y que va a permitir "seguir garantizando que Gipuzkoa tenga una infraestructura de primer nivel, capaz de ofrecer una oferta amplia y diversa de destinos nacionales e internacionales, que den respuesta a las necesidades de nuestro tejido empresarial".

Domínguez ha destacado que el de Hondarribia "es fundamentalmente un aeropuerto en el que la mayoría de viajes se enmarcan en el contexto laboral". "Seguiremos impulsando el aeropuerto para ampliar la oferta y generar nuevas oportunidades para Gipuzkoa", ha concluido.

La aerolínea mantiene sólidos indicadores operativos en Hondarribia, con un índice de puntualidad (OTP15) del 80% entre enero y agosto de 2026 y una tasa de cumplimiento del programa de vuelos (Completion Factor) del 98%.

CINCO RUTAS

Con esta incorporación, Volotea amplía a cinco el número de rutas que ofrece desde San Sebastián: una internacional, Florencia y cuatro nacionales (Palma de Mallorca, Menorca, Málaga y Sevilla). La ruta San Sebastián - Sevilla vuelve a operar también a partir de hoy, 21 de septiembre, con dos frecuencias semanales durante toda la temporada, operadas los lunes y jueves inicialmente y, a partir de noviembre, los jueves y domingos.