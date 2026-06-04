El vuelco de un camión en la A-8 en Abanto (Bizkaia), sentido Cantabria, corta dos carriles y provoca retenciones

BILBAO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un camión ha sufrido una salida de calzada y vuelco a las cinco y media de la tarde de este jueves cuando circulaba por la A-8, a la altura de Abanto (Bizkaia), en sentido Cantabria, lo que ha provocado el corte de dos carriles de la autovía y retenciones de hasta 4 kilómetros de longitud durante toda la tarde.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press, en el siniestro ha resultado herido el conductor del vehículo, quien ha sido trasladado al hospital de Cruces.

La presencia del vehículo accidentado ha provocado atascos que a las nueve y media de la noche continuaban con 4 kilómetros de longitud, mientras las grúas habían llegado al lugar para retirar el camión.