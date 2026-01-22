Vueling refuerza en la temporada de verano 2026 las conexiones de Bilbao con Bruselas, París, Lisboa, Oporto y Milán

Vueling programa 1,6 millones de asientos en Galicia para la temporada de verano 2026, un 20% más - CARO MARIN

BILBAO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vueling reforzará en la temporada de verano 2026 las conexiones del Aeropuerto de Bilbao con Bruselas, París, Lisboa, Oporto y Milán. Además, estrenará nuevas rutas a Split y Edimburgo, y aumentará los asientos para Alicante, Santiago, Tenerife Norte o Fuerteventura.

Según ha informado la compañía aérea, refuerza así su apuesta por Bilbao para la temporada de verano de 2026 con una oferta de más de 2,6 millones asientos programados, lo que supone un incremento del 8% respecto al mismo periodo de 2025. En total, la aerolínea dispondrá de 28 rutas, 14 de ellas internacionales.

Este crecimiento se apoya en el refuerzo de rutas existentes y el lanzamiento de nuevas conexiones, que permitirán ampliar la oferta tanto en el mercado doméstico como internacional, según ha informado en un comunicado la compañía.

Vueling ha reforzado de forma significativa las conexiones internacionales desde Bilbao de cara al próximo verano, de forma que la ruta entre Bilbao y Bruselas experimentará un incremento de capacidad hasta alcanzar los 38.000 durante la temporada estival. En Francia, la conexión con París crecerá un 33%, alcanzando los 140.000 asientos, consolidando uno de los principales enlaces internacionales desde el aeropuerto bilbaíno.

Portugal será otro de los mercados reforzados, ya que la ruta con Lisboa incrementará su oferta hasta los 58.000 asientos, mientras que la conexión con Oporto alcanzará los 59.000 asientos.

Asimismo, Vueling mantiene y refuerza su red de destinos en otros mercados europeos, como Italia, con un incremento del 12% en número de asientos en la ruta hacia Milán, que dispondrá de entre seis y siete frecuencias semanales durante la temporada de verano.

Para este verano de 2026, la aerolínea amplía su red internacional desde Bilbao con el lanzamiento de dos nuevas rutas: Edimburgo (Reino Unido) y Split (Croacia), ampliando la conectividad del aeropuerto con el norte y el sureste de Europa y reforzando su posicionamiento internacional.

RUTAS NACIONALES

En el mercado doméstico, Vueling consolida su presencia con una amplia red de destinos nacionales que conectan Bilbao con los principales puntos de la Península y las islas.

La ruta entre Bilbao y Alicante, dispondrá de cerca de 148.000 asientos y 12 frecuencias semanales, convirtiéndose en una de las conexiones nacionales con mayor aumento de capacidad desde el aeropuerto bilbaíno. También destacan la conexión con Santiago, que duplica su oferta alcanzando el vuelo diario, mientras que la ruta con Jerez dispondrá este verano de 5 frecuencias semanales.

Vueling aumenta también su capacidad hacia destinos "clave" de los archipiélagos como la ruta con Tenerife Norte que incrementa su capacidad un 12% y con Fuerteventura, que aumentará un 26% alcanzando hasta seis frecuencias semanales. Por su parte, la conexión con Ibiza pasará a tener entre 9 y 11 vuelos semanales durante la temporada de verano.

OPERATIVA GLOBAL

El refuerzo de la operativa en Bilbao se enmarca en la programación global de Vueling para el verano de 2026, en la que la aerolínea programa 1,4 millones de asientos adicionales en España, lo que supone un crecimiento del 5% respecto al verano anterior.

En el conjunto de su operativa desde España, Vueling incorpora más de 500.000 plazas adicionales en rutas domésticas, un 4% más, y refuerza su red internacional con cerca de 900.000 asientos adicionales, consolidando corredores estratégicos con Europa y el norte de África, especialmente con Francia, Bélgica, Italia y Portugal.

Durante el próximo verano, Vueling ofertará más de 27 millones de asientos en toda su red, 11,7 millones de ellos con origen y destino en España, y operará 220 rutas a más de 100 destinos de 30 países de Europa y el norte de África. En el marco de esta expansión, la aerolínea lanza 16 nuevas rutas para el verano de 2026 y extiende al verano varias conexiones estrenadas en invierno.