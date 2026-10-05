El XI Congreso de Queso reunirá el viernes en Ordizia (Gipuzkoa) al sector del pastoreo en una jornada divulgativa

Presentación del XI Congreso de Queso - DFG

SAN SEBASTIÁN, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XI Congreso de Queso reunirá este próximo viernes en las campas e instalaciones de Oiangu, en Ordizia (Gipuzkoa), al sector del pastoreo. La jornada, organizada por la Cofradía del Queso Idiazabal de Ordizia en el marco de los Cursos de Verano de la EHU combinará contenidos técnicos, experiencias vinculadas al oficio del pastoreo y diferentes actividades de carácter divulgativo.

El Congreso, que ha sido presentado este lunes en rueda de prensa en San Sebastián, alcanza este año su undécima edición y tras la "buena acogida" de la pasada edición y teniendo en cuenta la opinión de los propios pastores, este año, la organización ha decidido mantener el formato didáctico y lúdico desarrollado el año anterior, aunque con un cambio de ubicación, ya que las actividades se trasladarán de Aralar a Oiangu.

La cita mantiene los objetivos de apoyar al sector primario, especialmente al pastoreo y a los productos ligados a esta actividad, y poner en valor el queso, históricamente vinculado a la Feria Tradicional de Ordizia.

El director de Agricultura y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Joseba Aranburu, ha destacado que el Congreso permite "poner en el centro una actividad que tiene un peso fundamental en el equilibrio de nuestro territorio".

"Hablar de pastoreo es hablar de producción de alimentos, pero también de gestión del territorio, de conocimiento, de relevo y de futuro. Desde la Diputación queremos seguir trabajando junto al sector para que esta actividad tenga condiciones para desarrollarse y para que ese conocimiento acumulado durante generaciones siga teniendo continuidad", ha señalado.

Aranburu ha subrayado, además, el valor de generar espacios en los que profesionales del sector puedan "compartir experiencias, conocer otros modelos de organización y reflexionar conjuntamente sobre los retos actuales". "El primer sector necesita herramientas, colaboración y capacidad para adaptarse a una realidad que está cambiando. Iniciativas como este Congreso permiten compartir conocimiento y fortalecer relaciones", ha añadido.

Desde la Cofradía del Queso Idiazabal de Ordizia han explicado que esta nueva edición busca conservar "el espíritu cercano, práctico y participativo" que caracteriza al encuentro. "Queremos que el Congreso sea útil para las personas que viven del pastoreo, pero también que permita acercar esta realidad al conjunto de la sociedad. Por eso combinamos contenidos técnicos con actividades directamente vinculadas al trabajo diario de los pastores y pastoras", han señalado.

PROGRAMA

El programa comenzará a las diez de la mañana con la inauguración oficial. A continuación, la parte técnica contará con las intervenciones de Enrique Fantova, vinculado al Grupo Oviaragón, y de Rafael Sánchez, director general de COBADU.

Ambas ponencias abordarán el valor de la cooperación y el trabajo conjunto para afrontar los retos del sector ganadero. Entre ambas intervenciones se proyectará el documental 'Kaskagorri', centrado en Jexus Mendizabal, pastor durante 80 años en Aralar y producido por Joxe Ramon Aguirre 'Marron'.

Posteriormente, se celebrarán distintas pruebas relacionadas con el oficio del pastoreo, como calcular el peso de animales y quesos, ordenar ovejas según su peso o identificar un animal ajeno dentro de un rebaño. La jornada continuará con la entrega de trofeos y la comida de hermandad, y finalizará con una exhibición de Bote Luzea a cargo de integrantes de la selección de Gipuzkoa.