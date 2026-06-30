La XIII convocatoria de las residencias Ikusmira Berriak se abre este miércoles

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SAN SEBASTIÁN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El plazo para inscribirse en la XIII convocatoria de las residencias Ikusmira Berriak para el desarrollo de proyectos audiovisuales, organizado por el Festival de San Sebastián, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea-Tabakalera y Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE) de la capital guipuzcoana, permanecerá abierto desde este miércoles y hasta el 1 de septiembre.

Según han explicado los organizadores en un comunicado, la convocatoria también está abierta a participantes de la sección Nest y al alumnado de EQZE. La inscripción se debe realizar online y los trabajos seleccionados en cada categoría se darán a conocer en enero.

Las ocho semanas de residencia se distribuyen en dos periodos. Por un lado, las seis semanas entre marzo y abril de 2027 les servirán para poner en marcha su proyecto en el Laboratorio de Cine y Audiovisual de Tabakalera, en San Sebastián, donde cada cineasta recibirá el asesoramiento del comité experto y tutorías desde un punto de vista profesional multidisciplinar.

Además de ofrecer sesiones individuales y grupales conforme a las necesidades específicas de cada proyecto, el programa académico de EQZE también estará a disposición de las personas seleccionadas. Por otra parte, durante la celebración del Festival, las directoras y directores regresarán dos semanas a San Sebastián en septiembre para mostrar sus proyectos, ya más desarrollados, ante representantes de la industria cinematográfica.

Además, entre mayo y septiembre, mientras continúan trabajando en su proyecto, cada cineasta recibirá tutorización online por parte de distintos profesionales y contará con una ayuda económica para que pueda seguir trabajando entre las dos estancias de la residencia.

Desde su primera edición en 2015, el programa ha apoyado el desarrollo de un total de 62 proyectos audiovisuales, 28 de los cuales han sido estrenados y presentados en festivales internacionales -muchos han sido premiados-, y el resto se encuentra en fase de desarrollo o pendiente de estreno.