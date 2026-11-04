La XVII Bilbao Fashion Week y una propuesta que une gastronomía y diseño, en la última cita del año de Bilbao Moda

Presentación de la última cita del año de Bilbao Moda - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bilbao Moda ha elaborado una programación para su última cita del año que incluye la XVII edición de la Bilbao Fashion Week, encuentros profesionales, actividades divulgativas y una propuesta que une gastronomía y diseño, según han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa el gerente de la agrupación empresarial Bilbao Centro, Jorge Aio, y la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, Kontxi Claver.

Según han destacado Jorge Aio, Bilbao es "una gran ciudad de moda, lo ha sido y se mantiene como referencia con comercios y creadores de máxima calidad". "Esta alianza de todos los agentes de la moda, tanto comercio como creación, es un paso firme para afianzar la oferta y presentarla ante el público final, sea local o visitante", ha señalado.

Desde Bilbao Centro, ha destacado, "son muchas las acciones que se presentan para esta temporada otoño-invierno que, junto a las ya desarrolladas, componen una propuesta anual de máximo nivel".

Por su parte, Kontxi Claver ha recordado que la marca Bilbao Moda, iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Bilbao junto con la agrupación empresarial Bilbao Centro, la asociación de comerciantes del Casco Viejo, BIAAF Bilbao International Art & Fashion, Bilbao Dendak y otros agentes del sector como IED Kunsthal, y Bizkaiko Moda, comenzó su andadura el pasado mes de mayo con la semana de la moda Zazpi Kaleak Fashion Week, organizada por la asociación de comerciantes del Casco Viejo.

En junio alcanzó el segundo hito con el foco puesto en la proyección exterior, con la celebración de la Gala y Concurso de BIAAF Bilbao International Art & Fashion.

Además, Bilbao Moda ha llevado a cabo en cada fase acciones complementarias como un programa de visitas guiadas para descubrir espacios de creación y venta de moda en Bilbao. En paralelo, comercios locales mostraron en sus establecimientos creaciones de una selección de diseñadores y diseñadoras.

Todo ello se completa con el mapa "Bilbao Moda", donde se puede localizar la relación de los talleres de creadores y creadoras de la ciudad y comercios que cuentan con diseños propios.

Ahora, en su tercera acción, el proyecto Bilbao Moda ofrece una programación vinculada al sector en colaboración con la agrupación empresarial Bilbao Centro. Entre las propuestas destacan la Pasarela Bilbao, el premio "Villa de Bilbao de la Moda", performance sobre moda y ciudad, encuentros profesionales y exposiciones de creadores abiertas también a las personas que visitan Bilbao.

Todas estas iniciativas tienen como objetivo impulsar el sector, reforzar la competitividad, y fomentar la innovación y el talento en el diseño y el comercio de moda de Bilbao

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Bajo la marca Bilbao Moda la Villa acogerá del 10 al 24 de noviembre una programación, vinculada a la moda y el diseño con jornadas, encuentros, experiencias gastronómicas, pasarelas y diferentes propuestas que reunirán a profesionales del sector en torno a la moda y a la ciudad.

De esta manera, diseñadores y diseñadoras, comercios de moda y otros profesionales del sector podrán compartir experiencias, conocer proyectos de referencia y generar nuevas conexiones.

Organizado por el Ayuntamiento de Bilbao a través de la sociedad municipal Bilbao Ekintza, los días 10 y 12 de noviembre el edificio Ensanche acogerá dos jornadas donde se realizarán ponencias, casos prácticos y espacios participativos, para abordar temas de interés para el sector.

Los días 14, 19, 20 y 24 de noviembre Bilbao Centro realizará actividades e iniciativas orientadas a visibilizar el sector de la moda y el talento creativo de Bilbao.

JORNADAS MUNICIPALES

La primera jornada, la del martes 10, está orientada al sector profesional y aborda los principales desafíos y tendencias actuales en la moda: sostenibilidad, la transformación digital, el fortalecimiento del comercio, el talento, la colaboración entre agentes y la conexión con la ciudadanía.

Este encuentro profesional estará dividido en seis bloques. El día comenzará con el panel "El paso de alumno a profesional: trayectorias de éxito en el diseño" donde Ainara Urkijo y Gaizka Albizu, dos personas graduadas del IED Kunsthal, mostrarán diferentes recorridos profesionales y pondrán en valor la importancia de la colaboración entre instituciones formativas, empresas y agentes de apoyo al talento para favorecer el desarrollo de nuevas generaciones de diseñadores y diseñadoras.

El segundo panel será el dedicado a la "Sostenibilidad, innovación y talento", en el que Simone Cipriani, fundador de la Ethical Fashion Initiative de Naciones Unidas; Eduardo Loreto de Basque Biodesign Center y Victor Serna de Loreak Mendian, abordarán temas como los cambios en el sistema del diseño, el significado actual de la innovación, la implementación de la circularidad y cómo formar el talento que demanda el sector.

Asimismo, en una mesa redonda moderada por Adele Orcajada de IED Kunsthal, Simone Cipriani reflexionará junto con estas dos iniciativas locales, sobre la importancia de la sostenibilidad en el sector de la moda.

El tercer panel estará dedicado al "Comercio y diseño. Estrategias de ciudad para impulsarlos", en el que se mostrará el caso de cómo dos ciudades, en concreto Helsinki (Kirsi Juva, directora ejecutiva de Finnish Info) y Barcelona (Mireia Escobar, directora del Disseny Hub Barcelona), trabajan la relación entre el diseño, comercio, creatividad y desarrollo urbano.

La charla-Masterclass "Moda e Inteligencia Artificial: más allá de las herramientas" permitirá conocer de la mano de Raquel Pérez y de Irene Blanco, CEO y diseñadora jefe de Oversed, la oportunidad que el uso de la Inteligencia Artificial puede aportar tanto a diseñadores y diseñadoras como a comercios de moda.

En quinto lugar, bajo el título "Vender positivamente", Marcos Álvarez, Retail Consultant y Coach Ejecutivo, tratará cuestiones como la venta en positivo, la inteligencia emocional, o el equilibrio entre la cercanía y profesionalidad, ofreciendo reflexiones y herramientas aplicables al día a día de los comercios.

El encuentro concluirá con la sexta intervención "Comercios con identidad: conecta con tu comunidad a través de los canales digitales". Esta sesión busca mostrar experiencias reales de pequeños comercios que han conseguido crear una comunidad y una identidad propia a través de sus canales digitales. Para ello se contará con el caso concreto del comercio Qukoa.

La segunda jornada, el jueves 12, se centra en la generación de conexiones entre agentes y en el acercamiento de Bilbao Moda a la ciudadanía mediante actividades divulgativas. Este segundo encuentro cuenta con tres bloques dinámicos.

El primero será una charla práctica encabezada por María Lasa, reconocida divulgadora de moda, sobre "Identidad visible y moda consciente" para para reflexionar sobre la relación con la ropa y consumo consciente.

Bajo el nombre de "Paisajes que se visten y se saborean", la segunda actividad estará liderada por BISUBI -Fundación de cocineros y cocineras de Bizkaia- y profesionales del diseño local. Se trata de una experiencia visual y participativa que conecta moda, gastronomía y diseño.

En directo, profesionales de ambos sectores en pareja realizarán en paralelamente, dos creaciones artísticas inspiradas en un mismo paisaje. La temática estará vinculada Bilbao. En el showcooking del sector diseño participan Alberto Etxebarrieta (Sin Patrón), Naia Matia (Maiuki) e Imanol Carretero (MaldeOjo Óptica Atelier) y de BISUBI, Ekaitz Aparaiz, Pepe Redondo y Oihane García.

Por último, el cierre de la jornada será el monólogo titulado '¡Vaya percha, Bilbo!', protagonizado por la presentadora e influencer vasca Ana Goitia.